Max Verstappen habló sobre lo que sucedería si no fuera campeón en esta temporada de Fórmula 1

Se habla de la temporada de Fórmula 1 más emocionante y con suspenso en muchos años. Los números son un reflejo elocuente: con seis carreras hasta el final, Max Verstappen apenas aventaja a Lewis Hamilton por un puñado de puntos; exactamente, 262,50 del piloto de Red Bull contra 256,50 unidades del conductor de Mercedes. Es la lucha de un joven de 24 años que busca coronarse por primera vez en la máxima categoría ante un astro consagrado y con siete títulos en sus vitrinas.

A conciencia de que tiene el respaldo de una gran escudería y talento propio para romper con la hegemonía de los últimos cuatro años de Hamilton, sería lógico pensar en la ansiedad de Verstappen por quedar en la historia de la F1 por primera vez, cuando concluya el GP de Arabia Saudita. Sin embargo, sorprende la frialdad del neerlandés cuando se refiere a esta frenética lucha por el título de 2021. Una visión tan pragmática, que lo llevó a decir luego del reciente Gran Premio de Turquía: “Incluso si termináramos segundos, creo que habremos tenido una gran temporada. A fin de cuentas, no va a cambiar mi vida”.

Lewis Hamilton y a Max Verstappen en el podio. archivo

En una nota con Motorsport.com antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Verstappen aseguró que hay mucho más allá de un objetivo deportivo en lo que refiere a su día a día. “Para ser honesto, para algunos sí cambia tu vida, pero para mí no”, aseguró Verstappen durante una visita a la sede en Houston de ExxonMobil, socio de combustible de Red Bull Racing.

“Por supuesto que es mi objetivo, y siempre trataré de hacerlo lo mejor que pueda, pero no va a cambiar mi vida en términos de cómo la vivo o lo que voy a hacer después”, comentó el dueño del auto 33, y agregó: “Veo a muchos pilotos felices o a gente que no ha ganado un campeonato. Creo que lo que hagas en la pista no debería influir en tu vida personal”. Y siguió, acerca de cómo conjugaría su día a día con el hecho de quedar en los libros de la Fórmula 1: “Al menos yo no sería una persona triste si nunca ganara un campeonato. Tendré muchas cosas que hacer también después de la Fórmula 1″.

Momento de máxima tensión: la rueda del Red Bull de Max Verstappen sobre el Mercedes de Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Italia

“Para mí la Fórmula 1 es una parte de tu vida, pero en realidad lo más importante es lo que está fuera de la Fórmula 1. Quizá algunos no sepan realmente cómo afrontar eso”. Ese pensamiento tan desapasionado de Verstappen está basado en buena medida en su creencia de que los pilotos de F1 dependen en gran medida de factores externos en su búsqueda del éxito, una realidad insuperable con la que él ya está íntimamente familiarizado.

Aquel récord de precocidad

El 15 de mayo de 2016 fue un día histórico para la Fórmula 1: con su triunfo en España, Verstappen le arrebató a Sebastian Vettel el récord de precocidad como ganador de un Gran Premio de Fórmula 1. El neerlandés lo consiguió con 18 años y 228 días, mientras que el alemán lo había hecho con 21 años y 73 días, cuando se impuso en Italia 2008. De esta manera, casi tres años el récord del entonces piloto de Toro Rosso. Por eso es que Verstappen fue ampliamente señalado para convertirse en el campeón mundial más joven de la F1 después de aquel primer triunfo..

“Si más tarde puedo decir ‘he ganado el campeonato del mundo’, entonces es genial, es increíble y algo con lo que sueñas, pero si no se materializa por razones obvias, donde no tenías el paquete adecuado para hacerlo o simplemente no encajó o tuviste mala suerte, entonces que así sea”, agregó. “No es que vaya a despertarme en mitad de la noche por tener pesadillas al respecto. Para mí no va a cambiar mi vida”.