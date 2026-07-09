Mbappé preocupó por un rato a Francia: después de abrir el partido con un golazo, pidió el cambio

Solo en el círculo central, lejos de la pelota, Kylian Mbappé se dejó caer sobre el césped del estadio de Boston, donde había sido el encargado de anotar el primer gol de Francia ante Marruecos, en el duelo que abrió los cuartos de final de esta Copa del Mundo, y de dar la asistencia para el tanto de Ousmane Dembélé. Iban 32 minutos de la segunda mitad y el capitán galo, que llegó a los ocho tantos y alcanzó a Lionel Messi como máximo artillero en esta Copa del Mundo, miró hacia el banco de suplentes y pidió el cambio.

Jean-Philippe Mateta reemplazó al astro de Real Madrid, quien ya se había tocado el tobillo derecho en más de una ocasión durante el encuentro. Kylian caminó lentamente con normalidad hasta sentarse, aunque la posterior imagen suya que entregó la transmisión pudo haber asustado a los franceses: tenía hielo en la zona afectada.

¡MBAPPÉ PIDIÓ EL CAMBIO! Kylian levantó la mano, se tiró en el césped y sale reemplazado en Francia.



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Sin embargo, una vez terminado el partido, la postal del líder francés dio señales positivas de cara a la semifinal, en la que su selección se medirá con el ganador del duelo entre España y Bélgica: Mbappé se calzó, caminó sin dificultades, saludó a sus compañeros, al equipo arbitral encabezado por el argentino Facundo Tello, y luego se dirigió de cara a una de las cabeceras, donde saltó y arengó a la gente.

Después del 2-0 contra los africanos, además, se conocieron nuevas tomas televisivas del seguimiento al crack, quien durante la pausa de hidratación le adelantó a su técnico, Didier Deschamps, que tenía una molestia en el tobillo derecho.

Después del susto, la felicidad: Mbappé saltó durante los festejos (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) DeFodi Images - DeFodi Images

“Estamos en las semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar”, dijo Mbappé en declaraciones al canal M6.

El capitán francés destacó la importancia de mantener la concentración después de la victoria sobre los marroquíes, y habló de la molestia que forzó su salida del campo de juego.

“Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo”.

Kylian Mbappé recibe el saludo del entrenador Didier Deschamps tras el final del partido (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images) Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Mbappé explicó que Francia mantiene intacta su ambición y que la única forma de pensar en relajarse será después de alcanzar el objetivo: “No sé si es una misión, quizás creo que es el término más fácil de usar. Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse”.

El capitán francés también se refirió a la eliminación de su amigo Achraf Hakimi, el lateral marroquí con el que compartió vestuario en Paris Saint-Germain, y reconoció que la situación será diferente cuando ambos vuelvan a encontrarse después del Mundial: “Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar. Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos”.

Por cómo celebró después del partido y en función de la forma en la que le había anticipado a su entrenador que tenía dolores en el tobillo, se presume que Kylian estará en condiciones de recuperarse para jugar la semifinal el martes próximo en Dallas.

Los números de Kiki son impactantes: tiene 8 goles en la actual edición y, además, es el segundo máximo artillero de la historia de las Copas del Mundo, con 20 conquistas (sólo lo supera Messi, con 21). Al igual que en Rusia 2018 y Qatar 2022, ya se garantizó estar hasta la última semana de la competencia. Y va por más.