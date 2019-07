Expulsados Messi y Gary Medel 00:28

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2019 • 11:05

Gary Medel fue el coprotagonista de la acción más polémica del triunfo por el tercer puesto de la Argentina frente a Chile. Expulsado junto a Lionel Messi en una acción que el árbitro paraguayo Mario Diaz de Vivar no revisó en el VAR, después reaccionó frente a los hinchas argentinos y también dejó su reflexión frente a los micrófonos del mundo periodístico que habían recogido las contundentes declaraciones de Lionel Messi.

Tras el cruce con Messi en el Arena do Corinthians de San Pablo y después de la ceremonia de premiación, Medel recibió la recriminación de los hinchas argentinos que se ubicaban en la platea. Sin embargo, el mediocampista del Besiktas no retrocedió y respondió escupiéndole el chicle que masticaba a la facción albiceleste.

"Acá hay un par de gente que te empieza a escupir pero cuando los tenés de frente no te dicen nada, se cagan todos, no me parece bien que lo hagan y menos a un jugador de fútbol", especificó Medel sobre el incidente.

Después de ver la tarjeta roja junto a Messi, el mediocampista chileno con pasado en Boca coincidió con el astro argentino: "Estoy de acuerdo con Messi. Yo pensé que no iba a sacar ni amarilla. El árbitro se podría haber manejado mucho mejor, fueron un par de pechazos. Se apresuró bastante y nos sacó roja. Son calenturas de partido. Nos pegamos un par de pechazos, era amarilla y se terminaba todo. Son jugadas rápidas pero el árbitro se manejó súper mal. Fueron pechazos, no era nada de otro mundo".

Sobre la influencia de Diaz de Vivar en el desarrollo del encuentro, Medel fue contundente: "El árbitro perjudica todo lo que es el juego, era un buen partido, Argentina estaba haciendo un buen partido pero el árbitro complicó todo".

En sintonía, se refirió al cruce de semifinales entre Argentina y Brasil, donde el árbitro Roddy Zambrano no utilizó el VAR para chequear dos posibles penales que hubieran cambiado el curso del clásico: "Si, creo que fue bastante perjudicado contra Brasil, vimos el partido y fue injusto. Tuvieron que tener expulsiones Brasil que no se hicieron. A nosotros nos pasó lo mismo, que nos mandaron a un hotel a dos horas del partido".

Medel, quien también demostró su admiración por Messi y la Selección Argentina, fue nuevamente protagonista en un duelo caliente entre dos selecciones que han protagonizado los últimos tres certámenes continentales.