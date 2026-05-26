Medvedev quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros: cruces con el público y reproches de su esposa

Daniil Medvedev cayó en primera ronda de Roland Garros por sexto año en su carrera, el segundo consecutivo, esta vez contra el australiano Adam Walton, 97 del mundo.

El tenista ruso, actual número 8 del ranking mundial, quedó eliminado por 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 y 6-4, tras una batalla de tres horas y 22 minutos.

El exnúmero 1 del mundo no solo padeció su falta de sintonía con el polvo de ladrillo sino que además exhibió su frustración en un cruce con el público y en una insólita discusión con su propia esposa, Daria, quien desde el palco le exigió calma ante sus constantes quejas por el calor y las condiciones de la cancha.

Daniil Medvedev quedó eliminado en el debut de Roland Garros

Daria se paró y le gritó: “¡Todos tenemos calor! ¡Todos estamos sufriendo! ¡Comportáte!”. Acto seguido, Medvedev le contestó: “Cuando me adapte a la cancha, empezaré a jugar bien”.

El tenista se refirió a su flojo desempeño durante una rueda de prensa tras la derrota: “No jugué mi mejor partido. No quiero buscar excusas. Sé por qué no juego realmente mi mejor tenis en Roland Garros. Pero si lo digo, son excusas… así que me lo guardo para mí”, aseguró.

Y añadió: “Cada torneo tiene una pista diferente, pelotas diferentes, diferente… ¿qué más? Puedo ser diferente cada día. No me gusta levantarme temprano y suelo rendir menos cuando me levanto a las 6:15 de la mañana. Me gusta dormir hasta tarde. Así que esto es solo parte de cosas pequeñas, en general, digamos que en el tenis necesitas adaptarte a las cosas y a veces no soy lo suficientemente bueno para adaptarme. Y a veces sí“.

De esta manera el ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 volvió a demostrar que el polvo ladrillo no es su superficie de predilección, algo que ya había quedado patente al inicio de la gira de este año cuando el italiano Matteo Berrettini le ganó con un doble 6-0 en en Masters 1000 de Montecarlo, el primero que recibía en su carrera a los 30 años.

El número 8 del mundo cayó en cinco sets ante el australiano Adam Walton TIZIANA FABI - AFP

Aunque Medvedev elevó el nivel en Madrid al alcanzar los octavos de final, su gran momento fue en Roma, donde exigió al máximo en semifinales a Jannik Sinner, número uno del mundo y posterior campeón del torneo.