Daniil Medvedev relató la odisea que vivió para salir de Dubai: “Te sentís como en una película de Hollywood”

Daniil Medvedev, el undécimo del ranking mundial de tenis, número 1 en febrero de 2022, fue uno de los jugadores de súper elite que, debido a la Guerra en Medio Oriente, quedaron varados durante varios días en Dubai por el cierre del espacio aéreo. El ruso, ganador del ATP 500 en el emirato el último fin de semana, recién en las últimas horas logró abandonar la zona de conflicto y llegar a los Estados Unidos, para participar del Masters 1000 de Indian Wells. Más tranquilo y seguro, Medvedev dio detalles impactantes de la travesía.

Daniil Medvedev gan el ATP de Dubai pero estuvo varios das sin poder salir del emirato por el conflicto en Medio Oriente AFP

“Llegamos a Omán en coche. Algunos tuvieron la suerte de llegar allí en cuatro horas y media. Otros condujeron durante nueve horas. Nosotros condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte”, narró Medvedev, campeón del US Open 2021. Y siguió, en diálogo con la periodista rusa Sofya Tartakova: “Entonces dimos la vuelta y regresamos a los Emiratos Árabes. Nuestro conductor encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos de nuevo hasta Omán”.

Medvedev, que debutará en la segunda ronda de Indian Wells ante Alejandro Tabilo (Chile) o Rafael Jódar (España), contó que pasaron una noche en Omán y, al día siguiente, volaron a Estambul. “Pasamos la noche en un hotel y seguimos hasta Los Ángeles (...) Si contás el viaje con todos los detalles, es inusual. Te sentís como si estuvieras en una película de Hollywood: cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez”, admitió el moscovita de 30 años, finalista en Indian Wells en 2023 y 2024.

Medvedev y su equipo, tras la travesa que realiz el ruso para salir de Dubai en medio del conflicto blico, celebr llegar a Estados Unidos

“Hay cosas más importantes que el tenis. Espero que todos estén a salvo”, había declarado el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, sobre la situación geopolítica actual y cuando todavía Medvedev (más Andrey Rublev, Karen Khachanov y un grupo de doblistas que habían competido en Dubai) no había podido salir de la zona de conflicto bélico.

Khachanov, asimismo, publicó un video en sus redes sociales cuando ya estaba a bordo de un avión rumbo a los Estados Unidos. El moscovita, actual 16° del ranking, también relató cómo vivió estos días de temor e incertidumbre. “Mi familia y yo estábamos en Dubai y no pudimos salir a tiempo antes de que todo empezara. Así que pasamos tiempo en casa. Estábamos un poco en el limbo, porque no sabíamos qué pasaría. ¿Se abriría el espacio aéreo o no? ¿Qué hacer ¿Cuál era el plan? Salir, quedarnos en casa, entrenar o no", dijo Khachanov, que se enfrentará en la segunda ronda de Indian Wells con el brasileño João Fonseca.

El tenista ruso Karen Khachanov cont: "Mi familia y yo estbamos en Dubai y no pudimos salir a tiempo antes de que todo empezara" The Canadian Press

“Fue un viaje inolvidable. Hubo suficientes eventos en esta gira por Oriente Medio, y aunque hubo contratiempos en el camino, no hay que olvidar que regresamos sanos y salvos, con muchas más experiencias y dos trofeos más”, escribió el doblista Harri Heliovaara, 8° del mundo, campeón en el ATP de Dubai. El finlandés utilizó su blog para relatar lo que le iba sucediendo a él y a los otros jugadores.

“Feliz de estar en casa, pero a la vez, lo he dado todo. El estrés por fin está bajando y me están apareciendo varios síntomas por todo el cuerpo (...) El cuerpo y la mente necesitan al menos unos días más de descanso, luego tendremos otro buen entrenamiento de diez días, y sin duda volveremos a estar con ganas de más en Miami”, confesó Heliovaara, que optó por tomarse una pausa y no actuar en Indian Wells.