Quién es Nayla Rosica, la pareja de Chelo Weigandt con la que tendrá su primer hijo tras su noviazgo con Ángela Leiva

A poco más de un año de que Ángela Leiva y Chelo Weigandt se separaran tras cuatro meses de romance, trascendió la noticia de que el futbolista será padre por primera vez junto a Nayla Rosica, la mujer por la que decidió romper su relación con la artista.

Ángela Leiva y el Chelo Weigandt en tiempos felices

La noticia fue dada a conocer este lunes por Pepe Ochoa. “El Chelo Weigandt va a ser papá con Nayla Rosica; ellos están de novios hace seis meses y el embarazo es de hace cuatro. Esta actual pareja del futbolista es por la que dejó a Ángela”, expresó el periodista en LAM (América TV).

Y recordó cómo había sido la ruptura que descolocó a la cantante: “Él le comunica el fin de su relación a ella por WhatsApp. Ella no entendía absolutamente nada, él lo decidió de manera unilateral. Ella contó que intentó hablar con él, comunicarse”.

La noticia fue dada a conocer en LAM (América TV)

“Estuvo un mes sin que él le hablase por teléfono. Hasta que hablaron y él le dijo: ‘Yo no estoy para una relación’. Pero venían de una relación muy intensa”, completó el panelista.

En ese sentido es que muchos se preguntaron quién es la joven con la que el jugador de Boca Juniors se convertirá en padre en tan solo cinco meses. Tal como contaron, desde el ciclo que conduce Ángel de Brito, Nayla Rosica transita su cuarto mes de embarazo con el joven de 26 años, con quien comenzó a salir hace tan solo seis meses.

“Ella era nutricionista de Boca. Se conocieron por el club, no trabaja más ahí, es hija de uno de los tesoreros de Boca, por ende tiene mucha historia en el club, tanto ella como su familia. Él desembarca en el club y la conoce ahí”, agregaron desde LAM.

Chelo Weigandt y su pareja, Nayla (Foto: Instagram/@chelo_weigandt)

El anuncio oficial llegó de la mano de Morena, la hermana del lateral, quien usó sus redes sociales para celebrar que fue la elegida como madrina. En su perfil de Instagram, la joven compartió una secuencia muy íntima del festejo: primero, la ecografía de marzo con el nombre de Nayla; después, el enterito de bebé con el que le hicieron la gran pregunta: “¡Hola, tía! ¿Querés ser mi madrina?”. La última foto capturó el abrazo repleto de amor con el Chelo, lo que consolidó su debut como tía.

La noticia de la paternidad del futbolista de 26 años fue comunicada por su hermana en Instagram (Foto: Captura Instagram/@chelo_weigandt)

“Gracias a mi otra mitad por darme el privilegio de convertirme en madrina de una personita tan especial. Prometo estar siempre con vos, acompañarte en cada momento, cuidarte y también malcriarte”, escribió en manera de agradecimiento como descripción del posteo.

Y completó: “No veo la hora de conocerte, mi amor. La madrina siempre va a estar a tu lado para darte todo su amor y acompañarte en cada aventura que nos espere juntos. Los amo muchísimo”.

Cabe recordar que la historia de amor entre Leiva y Weigandt comenzó en diciembre de 2024 con un “amor a primera vista” en una fiesta en el Movistar Arena. El romance avanzó con una intensidad vertiginosa: a los diez días lo hicieron público, al mes se hicieron dos tatuajes juntos y a los dos meses la cantante anunció en un show que se iban a casar.

Ángela Leiva y Chelo Weigandt se separaron en marzo de 2025

Sin embargo, la ilusión se derrumbó a mediados de marzo de 2025 con la decisión del futbolista, quien le puso fin al noviazgo de manera fría a través de un mensaje de texto.