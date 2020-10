El actor Luciano Castro contó anécdotas como jugador de las inferiores de Argentinos Juniors junto al conductor Sebastián Vignolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 16:11

El actor Luciano Castro dialogó en el programa en 90 Minutos de Fútbol, rememoró los momentos en que jugó junto a Sebastián "Pollo" Vignolo en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y resaltó la gran amistad que lo une con el conductor.

En el inicio de la charla, la producción del programa mostró varias fotos de la categoría 1975 de Argentinos en donde Castro y Vignolo compartían equipo. El actor era uno de los arqueros y en una de las fotos se lo veía al lado de Juan Pablo Sorín, exlateral izquierdo de River y de la Selección Argentina.

Castro le dijo al conductor y a los panelistas, que aquel plantel no jugaba un gran fútbol pero era muy aguerrido y nunca se rendía ante un resultado adverso. Luego resaltó que tuvieron grandes técnicos que les dejaron muchas enseñanzas a todos los jugadores de la categoría y bromeó: "Menos Seba y yo, todos entendieron".

Luego el actor rememoró un incidente en la cancha de Quilmes y reconoció que había sido su responsabilidad. "Fue por culpa mía y casi nos matan. A vos no te mataron, a mí me rompieron todos los huesos, por ahí a vos no te pegaron", le dijo Castro a Vignolo sobre una tremenda pelea recordada por ambos.

"Vos eras como el Cholo Simeone, atendías a todos. Más allá de que es mi amigo, y no puedo ser imparcial, pero te agarraba Seba y te sacaba de la cancha", contó Castro en alusión a la manera de jugar de Vignolo.

Rápidamente, el conductor resaltó que Oscar Ruggeri, compañero del programa del mediodía, lo acusa de ser un jugador exquisito al que no le gusta el juego brusco. "Ruggeri me dice que soy un nene de mamá y también que soy como un perro de departamento. Ahora lo vamos a llamar para que te escuche", sugirió Vignolo.

"Ruggeri siendo campeón del mundo puede bardear a quien quiera", expresó Castro. Luego, Castro recordó una ocasión en la que Vignolo se tiró al piso para cortar una jugada pero, por el envión que había tomado, pasó de largo y chocó contra un banco de suplentes sin poder frenar a tiempo.

Además, Castro destacó su encuentro con Marcelo Gallardo, actual entrenador de River y excompañero del actor en un club de Baby fútbol. "Marcelo tuvo un excelente gesto cuando mi hijo estaba en las inferiores de un club de barrio y jugaba contra su hijo. Todo el mundo se fue arriba de él para saludarlo y él se hizo el lugar para venirme a saludar".

Para finalizar la charla, Castro recordó los inicios de Vignolo en los relatos: "Íbamos hasta La Plata en un micro que teníamos miedo que se despedazara y Sebastián se pasaba todo el viaje relatando. Vos naciste con esa pasión por el relato, para nosotros eras un loco y por eso ahora estás en donde estás", destacó Castro.