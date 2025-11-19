Por qué Griselda Siciliani no quiere convivir con Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro mantienen una relación amorosa desde hace dos años, y a pesar de la solidez del vínculo, la actriz no planea la convivencia. En una entrevista reciente, Siciliani explicó que valora su independencia y prefiere mantener su propio espacio. Esta decisión, negociada con Castro, generó interés público, especialmente tras conocerse los planes de la pareja de construir una casa de verano en común en Mar de Cobo.

Las razones por las cuales Griselda Sicilliani no quiere convivir con Luciano Castro

En una entrevista exclusiva para LA NACION, donde fue consultada por las cosas que no negocia en su vida, la intérprete de Vicky en Envidiosa, fue clara al respecto: “Lo nuestro es una negociación constante porque los dos tenemos universos tan diferentes… O sea, todo lo que en uno es blanco, en el otro es negro (risas). No nos parecemos en nada pero nos divertimos mucho, somos muy compañeros y nos reímos todo el tiempo de nosotros mismos. Respecto a qué cosas no negocio, yo no quiero convivir. Estoy muy decidida con eso porque a mí me gusta mucho la soledad. No me gusta llegar a mi casa y que haya alguien, salvo que sea mi hija".

A diferencia de Siciliani, Luciano Castro tiene un anhelo diferente. “Él sí, él quiere convivir, quiere casarse; él quiere todo” y agregó: “Pero lo negociamos y encontramos una manera de tener algo en común y que no sea él el que siempre pierde, porque sino siempre soy yo la que gano en la discusión”.

El sueño de la pareja de una casa en la playa

En la misma entrevista, la actriz reveló que como pareja encontraron una solución intermedia para equilibrar sus deseos. “Tenemos el proyecto de tener una casita en la playa que sea de los dos” y explicó: “Luciano es muy del mar. Es una persona que en el mar y en la playa está en su hábitat. Así que es nuestra forma de tener un algo en común sin convivir del todo”.

La pareja presentó un pedido de excepción para construir una casa de casi siete metros de altura en Mar de Cobo, lo que superaba el límite de cinco metros permitido. Esta situación generó quejas de los vecinos y requirió la intervención del Municipio de Mar Chiquita, que está a la espera de un informe técnico de la Autoridad del Agua (ADA) para determinar la viabilidad del proyecto.

En el programa Desayuno Americano, la actriz minimizó la polémica y explicó: “Llegamos a este acuerdo intermedio, que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que ojalá nos salga”. Castro, por su parte, se mostró ansioso por la construcción y la posibilidad de convivir: “Estaba averiguando y está todo bien. Está un poco atrasado para mi gusto. Imagínate que soy el mayor interesado de que esto salga. Esta piba va a convivir conmigo sea como sea”.

La historia de amor de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Después de un fugaz romance 18 años atrás, ambos se reencontraron y se sorprendieron por la conexión que aún existía. “El reencuentro con él es una belleza; algo totalmente inesperado para los dos. Ya hace casi dos años que estamos juntos y todavía nos sorprendemos de este encuentro. O sea, ninguno de los dos lo esperaba porque no teníamos cotidianidad. No es que de golpe volvimos a trabajar juntos, no. No nos veíamos y realmente era alguien del pasado, un exnovio de la juventud. Es muy hermosa la relación que tenemos” afirmó la actriz.

Y describió su relación con Castro como “un rayo que nos partió y no nos quedó otra que entregarnos al amor”. A pesar de las diferencias y la necesidad de negociar, ambos disfrutan de una relación sólida y divertida.

Los proyectos de Griselda Siciliani

Además de su relación y sus proyectos personales, se encuentra en un momento profesional muy activo ya que protagoniza la serie Envidiosa, cuya tercera temporada se estrenó este 19 de noviembre en Netflix.

La serie, creada por Adrián Suar y escrita por Carolina Aguirre, es una comedia dramática que ganó popularidad por su humor y la identificación que genera el personaje de Vicky. La tercera temporada explora temas como los celos, la maternidad y la presión por el éxito profesional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cynthia Caccia.