Griselda Siciliani habló del polémico comentario de Sabrina Rojas por la casa que construye con Luciano Castro

Pese a que está en un buen momento profesional -con su protagónico en la tercera temporada de Envidiosa (Netflix) y la interpretación de Moria Casán en la biografía de La One-, Griselda Siciliani tuvo que enfrentar la polémica que se desató ante la construcción de su casa en la costa junto a Luciano Castro, la misma que terminó con un fuerte descargo de Sabrina Rojas.

“Esta casa que están haciendo en la costa que generó tanto revuelo... ¿Cómo estás con eso?“, le preguntó a la actriz el cronista de Desayuno americano (América TV). ”La verdad que no estoy muy al tanto de lo que está pasando ahora. Son cosas burocráticas, que son un plomazo, que tardan demasiado y que a veces uno no entiende qué es. Y menos los que no entendemos en la materia, entonces no me estoy ocupando de cerca. Pero ya saldrá, esperemos que sí”, expresó Griselda.

En ese sentido, fue consultada sobre la supuesta disposición municipal que causó demoras en la construcción de la vivienda en Mar de Cobo. “Hay algo equivocado de la información. No pedimos nada que no se pueda hacer. Es un permiso de obra como para cualquier obra y hablando con amigos, a todo el mundo le pasa lo mismo. Problemas burgueses, que la verdad que me da hasta pudor decir que eso es un problema”, explicó.

“Problemas son otros, problemas tienen otras personas. Esto es todo lindo, toda alegría, un lugar para pasarla bien cuando se pueda, cuando esté, y ojalá que sea pronto. Elegimos ese lugar porque coincidimos ideológicamente con lo que el lugar propone”, añadió sobre la casa que sería para disfrutar en época estival.

Por último, el periodista quiso saber su opinión sobre la disputa entre Sabrina Rojas y Luciano Castro, quienes no logran ponerse de acuerdo en cuestiones parentales desde que se separaron. “Yo no sé de esto. No soy ninguno de ellos dos. No voy a hablar por él ni por nadie”, aseveró.

Cabe destacar que el escándalo comenzó días atrás en Pasó en América (América TV), cuando Augusto Tartúfoli mencionó la reciente adquisición de la pareja y la modelo, visiblemente molesta, lanzó: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo... Desde diciembre que le pido y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”.

En esa línea, Rojas se refirió a la división de bienes con su expareja. “Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división de bienes siempre dice que está quebrado”.

En ese momento, su compañero de programa se hizo eco de la información que Luis Bremer había brindado horas antes y le contó más detalles sobre la construcción de Siciliani y Castro: “Ya tienen el terreno frente al mar, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.