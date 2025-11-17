La furia de Sabrina Rojas por el nuevo proyecto de Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Siempre dicen que están quebrados”

El viernes por la noche, Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Luciano Castro desde su ciclo Pasó en América. La conductora opinó sobre el nuevo proyecto personal que su ex tiene con Griselda Siciliani y no solo estalló de furia, sino que le hizo un contundente reclamo en vivo.

En su último programa, Sabrina Rojas volvió a hacerle un reclamo a Luciano Castro como padre (Foto: Instagram @rojassasi)

En una reciente entrevista con LA NACIÓN, la protagonista de Envidiosa habló de su amor con Castro y de las cosas que no está dispuesta a aceptar en este momento de su vida, como por ejemplo la convivencia. “Lo nuestro es una negociación constante porque los dos tenemos universos tan diferentes… O sea, todo lo que en uno es blanco, en el otro es negro (risas). No nos parecemos en nada pero nos divertimos mucho, somos muy compañeros y nos reímos todo el tiempo de nosotros mismos. Respecto a qué cosas no negocio, yo no quiero convivir. Estoy muy decidida con eso porque a mí me gusta mucho la soledad. No me gusta llegar a mi casa y que haya alguien, salvo que sea mi hija”, dijo Siciliani sobre cómo es esta segunda vuelta con el actor.

Tras asegurar que “él sí quiere convivir y casarse”, la también cantante y bailarina habló de su proyecto para tener algo en común sin tener que convivir siempre: “Tenemos el proyecto de tener una casita en la playa que sea de los dos. Luciano es muy del mar. Es una persona que en el mar y en la playa está en su hábitat. Así que es nuestra forma de tener un algo en común, sin convivir del todo”, le confesó a este medio.

Griselda Siciliani contó que van a construir una casita en la playa con su novio y Rojas estalló de furia

Al parecer, sus dichos habrían molestado a Rojas, ya que en medio de su programa habló del tema y le hizo un sorprendente reclamo a su ex. Todo surgió cuando en el programa estaban hablando sobre las entrevistas que la China Suárez había pautado con Mario Pergolini y Moria Casán. “Yo he ido de invitada a lugares y decía: ‘¿En serio me vas a preguntar por esto?’”, comentó la conductora en referencia a las posibles preguntas incómodas con las que iba a enfrentarse la novia de Mauro Icardi.

Su co-conductor, Augusto Tartúfoli, aprovechó el momento para traer a escena un tema que, al parecer, no le cayó nada bien a su compañera. “¿Por la casa de Mar Chiquita me vas a preguntar?”, lanzó el periodista en alusión al terreno que la pareja compró en la Costa para construir en la playa. Su ironía fue el puntapié inicial para que Rojas haga su descargo en vivo: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar Chiquita”, se quejó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro tuvieron dos hijos en común, Esperanza y Fausto Instagram:castrolucianook

“Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, contó la mamá de Esperanza y Fausto sobre las internas familiares. Ante el asombro de sus propios compañeros, Rojas se excusó: “Tenía que vomitarlo”. Inmediatamente, Tartu le propuso un plan para conseguir el electrodoméstico por su cuenta: “Saquemos un canje”, dijo mientras su compañera reveló que ya se estaba ocupando del tema: “Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división de bienes siempre dicen que están quebrados”, concluyó con cierta ironía.

Las indirectas que cansaron a Castro

Esta no es la primera vez que Sabrina cuestiona a Castro en su rol de padre. A fines de junio, la actriz recurrió a sus redes sociales para exponer que el actor no había estado presente en el cumpleaños de su hija Esperanza. “Nosotros siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas semana tras semana de nuestras vidas, porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, comenzó Rojas junto a una foto donde se la ve abrazada a Esperanza y Fausto en el momento de la torta.

Sabrina Rojas demostró su malestar con Castro por haber faltado al cumpleaños de su hija IG | @rojassasi

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo para siempre”, escribió en clara referencia al actor, que por ese entonces estaba haciendo función en Calle Corrientes.

En otra publicación, donde se la ve bailando sola, la artista mendocina siguió con su catarsis: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida. Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras, que durante tantos años me hice cargo soportando y disimulando porque para mis hijos la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha”, lanzó apuntando contra su ex de quién se separó en 2021. “Sí, me amo. Amo mi vida y cuando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz”, concluyó junto a un emoji de corazón mientras bailaba al ritmo de “Bronceado”, el tema de Maramá.

En otro posteo, Rojas habló de su liberación tras separarse de Castro IG | @rojassasi

Por su parte, Luciano Castro –que en ese momento estaba en función con Caer en el Teatro San Martín- decidió recurrir a la justicia y solicitar un bozal legal para evitar que su expareja siga hablando públicamente; una clara señal de hartazgo que siente frente a los cuestionamientos que recibe en público por parte de la actriz.

“Tienen nuevamente conflicto. Luciano se cansó de todas las críticas públicas de Sabrina Rojas, no como pareja sino como padre, es lo que más le molesta a él y, como los dos nenes son menores de edad, va a recurrir a la Justicia”, explicó Ángel De Brito desde la pantalla de LAM. El objetivo de la medida sería poner un freno a las declaraciones de Rojas en las redes y en los medios, sobre todo cuando involucran a Esperanza y Fausto, los menores cuya custodia tienen en común. “Le va a poner un bozal legal, como hacen muchos padres, para que no se hable de la situación de los chicos, no quiere que los involucre a ellos”, agregó el conductor.