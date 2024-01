escuchar

Como había adelantado LA NACION, este 2024 la FM Rock & Pop iba a tener algunos cambios en su programación, donde se destacan la vuelta de Ari Paluch a la emblemática emisora del rock de Alphamedia, y, también, un nuevo horario para Martín Ciccioli.

Ari Paluch (luego de su paso por Latina 101.1 FM, Concepto FM 95.5, AM 550 Colonia y en los últimos dos años Rivadavia AM 630) conduce desde ahora AriZona, en la denominada primera mañana de 6 a 9 (El Exprimidor se emitirá en R770 AM). Por su parte, Ciccioli dejó las mañanas y pasó a conducir la primera tarde de 13 a 16 con su clásico Quién paga la fiesta.

Ari Paluch vuelve a Rock & Pop Fernando Massobrio - Archivo

Por el lado de Beto Casella continúa con Nadie nos para, de 9 a 13, donde se sumaron Joe Fernández y Romina “La Romi” Scalora. Por las tardes sigue Tardes Bestiales con Gonzalito Rodríguez, Guillermo “Gato” Noailles Caro Odena y la incorporación de Vero Tossounian de 16 a 19; y luego, desde las 19, Walter Domínguez aparece con Get Back y cierra el día.

R770 AM se relaza con novedades en su programación y nuevo nombre

Desde el próximo mes de febrero, la ex Radio Cooperativa, actual R770 AM, pasará a llamarse Radio Republica AM 770 y tendrá cambios en su programación. La misma debutara el martes 6 de febrero y se destacan los siguientes programas.

El periodista Mariano Obarrio deja la tarde de la emisora y conducirá, de 7 a 10, Buen Día, República, junto a Pamela Molina (locución), Guillermo Pardini (espectáculos) y Alejo Boquete (deportes). Luego en la segunda mañana de 10 a 12, Abigail Lasalle hará En el Día a Día, con Pablo Mercau (actualidad), Guillermo Pardini (espectáculos) y Sebastián Alberio (deportes). Al mediodía de 12 a 14 estará la tira deportiva Los Más Grandes con Marcelo Nasarala, Lucho Ladaga y Paulo Filippini.

Por las tardes de 14 a 16 continuará el ciclo de espectáculos Detrás de Escena con Daniel Rinaldi, acompañado de Meli Gold (locución), Silvia Moscoso (actualidad) y Sebastián Alberio (deportes). Una de las grandes novedades de esta radio será la llegada de Ari Paluch que hará su clásico El Exprimidor, de 18 a 20 (además de hacer de 6 a 9 las mañanas de Rock & Pop).

Para la medianoche de 0 a 2 se emitirá No te duermas sin un beso, con Claudia Laborda. Cabe aclarar que las transmisiones de fútbol se realizarán cada vez que juegan Boca y River, con los ciclos Somos Boca con Sebastián Sellaro y Javier Simone, y River Monumental con el Tano Santarsiero.

La radio AM 750 anunció su grilla 2024

Con una programación que continuará centrada en lo periodístico, abordando desde distintas perspectivas y estilos temas políticos, de interés general, culturales y deportivos, la AM del Grupo Octubre definió la grilla de este 2024.

En la misma se destacan por la mañana La García, de 6 a 9, con Cynthia García junto a Analía Graffigna, Emanuel Herrera, Sergio Altieri y Alan Longy. La continuidad de La mañana, con Víctor Hugo Morales de 9 a 13 con Lourdes Suazo, Alan Longy y Adrián Stoppelman. Luego por las tardes de 13 a 16, Campana 750, con Gustavo Campana; de 16 a 18, Nora Veiras conduce un ciclo con los integrantes del diario Página/12 (medio que también pertenece al Grupo Octubre). Para el regreso continúa Diego Brancatelli, de 18 a 21 con Branca de vuelta, y de 21 a 23 una de las novedades es la tira deportiva Club Relatores 750, con el equipo de periodistas de la plataforma Relatores.

Víctor Hugo Morales continúa en la AM750 Carlos Brigo/Télam

Para el cierre del día y las madrugadas diarias de 23 a 0 estará Donde quiera que estés, con Alejandro Apo y, de 0 a 2, el clásico La Venganza será terrible, con Alejandro Dolina junto a Patricio Barton y Gillespi, donde la sección musical está a cargo del Trío sin Nombre (Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira).

Para el fin de semana se destacan, para los sábados de 9 a 11, Toma y daca, con Mariano Martín; de 11 a 13 De haberlo sabido, con Claudio Slotnik; y David Cufré, de 13 a 15.

La autopista del sur, con Fernando Juan Lima, Sergio Nápoli y Maia Debowicz, y las columnas de Julieta Laucella y Marcos Rivas, estará de 15 a 17. Luego, La trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón; y más tarde, desde las 17 hasta las 0 Relatores con Víctor Hugo Morales y equipo donde relatan y comentan los partidos de la Liga local junto la información mundo deportivo.

Y los domingos, de 9 a 11, Domingos de Victoria, con Victoria Torres; 11 a 13 Deportivo 750, con Sergio Altieri, Jorgelina Rocca, Eduardo Caími y Ariel Schery; de 13 a 0 al igual que los sábados Relatores con Víctor Hugo Morales y equipo.