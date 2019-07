Messi se enojó con la actuación de la terna arbitral en Belo Horizonte Fuente: AP

Lionel Messi no tuvo reparos para cuestionar la falta del VAR en la semifinal de la Copa América, donde ante Brasil la selección argentina se vio perjudicada.

"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa America y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada. Ojalá que la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo", disparó la Pulga. Y agregó: Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto."

Además, dejó en claro que "este es un ciclo que comienza y que hay que apoyar". "Estos chicos hicieron un sacrificio enorme. Merecen respeto. Argentina tiene material para seguir creciendo", se ilusionó.

Lejos de alejarse del seleccionado, abrió la puerta para continuar defendiendo la casaca albiceleste: "Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar, lo voy a hacer. Si puedo acompañarlos, estaré. Estos chicos demostraron que aman a la selección."

Messi también aprovechó para bancar a Lionel Scaloni: "Espero que respeten y que siga este cuerpo técnico. El sacrificio que hicieron estos chicos fue muy bueno".

Por último, analizó el partido: "Hicimos un gran partido, un esfuerzo muy grand. Brasil no fue superior a nosotros. No se dio, pero no tenemos nada que reprocharnos porque dejamos todo. Tuvimos ocasiones para convertir, el tiro en el palo, los penales y dos pelotas que cruzaron el arco."