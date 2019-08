México 86: la historia del gol del Tata Brown, en primera persona y 27 cuadros

La galería del gol de José Luis Brown en la final con Alemania

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 22:35

La historia del gol del Tata José Luis Brown en la final de México 86 ante Alemania (3-2), es una de las mayores hazañas del deporte argentino.

El defensor, que falleció este lunes, luego de sufrir una larga enfermedad, hace algunos años recordó aquel momento.

"Antes del Mundial me rompí los meniscos y el ligamento cruzado. Se me inflamaba la rodilla, se me juntaba líquido, me sacaban líquido con sangre... en esas condiciones llegué. Pero hubo un problema de salud con Passarella y me encontré con que desde el primer partido tenía que jugar de titular. Era una posibilidad que la había soñado de por vida, imaginate", cuentó Brown en una entrevista con ESPN.

El video en el que el Tata Brown cuenta su histórico gol 03:27

Video

En un emocionante video, Brown relató la jugada: "A mí se me metió Diego adelante, y Burru que le pega bien fuerte con comba. Cuando empiezo a tomar carrera, lo miro a Schumacher y digo: 'no llega'. Yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ahí ya no miraba más la pelota, salí a festejar el gol", recuerdó el exfutbolista de Estudiantes, Racing y Boca. Luego, el Tata contó por qué eligió seguir jugando pese a la luxación de hombro en aquel glorioso 29 de junio en el Estadio Azteca.

"Este viene (un jugador alemán), me choca y me pega en la articulación. Tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación... un dolor insoportable. Entonces, yo lo miro al doctor y le digo: 'doctor, ni se le ocurra sacarme'. Me mordí la camiseta, puse el dedo adentro y seguí jugando", señaló Brown, y cerró: "Pasé por un millón de cosas difíciles... ¿y qué? ¿Iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? ¡Ni loco! Vos no te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en la final del mundo para mi país".