Miyu Kato y Aldila Sutjiadi fueron descalificadas por el pelotazo a una alcanzapelotas

escuchar

Miyu Kato y Aldila Sutjiadi fueron descalificadas de la prueba de dobles del torneo de Roland Garros por “abuso de pelota”. Así, la española Sara Sorribes y la checa Marie Bouzkova avanzaron a los cuartos de final del torneo parisino cuando habían ganado el primer set por 7-6 (1) y caían 1-3 en el segundo. ¿Qué pasó? Kato devolvió la pelota al otro lado de la red cuando el punto ya estaba finalizado, con la mala fortuna de golpear en el cuello a una alcanzapelotas que estaba en el fondo de la cancha, lo que decretó la eliminación después de algunas discusiones y varios minutos de pausa del juego.

Más allá de que no hubo intencionalidad de agredir por parte de la japonesa, las reglas imponen que tanto ella como Sutjadi, nacida en Indonesia, deban hacer las valijas después de pagar con la descalificación. La pareja eliminada intentó debatir la decisión con los supervisores, pero la medida fue terminante: afuera del torneo, de acuerdo con lo que indica el reglamento. En un principio, la silla decretó un warning (advertencia), pero Sorribes y Bouzkova resaltaron la angustia y el llanto que estaba evidenciando la alcanzapelotas y se procedió a la descalificación de las asiáticas.

Claro que antes, los propios supervisores hablaron con la alcanzapelotas, que todavía conmocionada reconstruyó la acción y la manera en que recibió el pelotazo en el cuello. De esta forma, Sorribes y Bouzkova se medirán en los cuartos de final ante las preclasificadas N°6, la australiana Ellen Pérez y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez,

El episodio remite inmediatamente al que protagonizó en el US Open 2020 Novak Djokovic, cuando fue descalificado por agredir a una jueza de línea en el encuentro que sostenía contra el español Pablo Carreño Busta. El serbio acababa de perder su servicio y su rival tenía que sacar 6-5 en el primer set. Entonces, tiró un pelotazo hacia atrás casi sin mirar, y accidentalmente impactó en la cara a una de las juezas de línea. El reglamento estipula que en estos casos, más allá de la intención o no del jugador, corresponde la descalificación.

Un rato más tarde, a través de sus redes sociales, el número 1 del mundo dejó su impresión sobre lo sucedido en el partido contra Pablo Carreño Busta. “Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pude chequear lo que pasó a la jueza de línea y desde el torneo me dijeron que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad”, señaló el número 1.

Lo que dice el reglamento

En su sección 8, referido al ‘Código’ que deben seguir los participantes del circuito, la ATP recoge en su punto 4, letra M, apartado 4a), lo que denomina como ‘Abuso de pelota’: Los jugadores no deben golpear, patear o lanzar violenta, peligrosamente o con ira una pelota de tenis mientras esté en los terrenos de juego del torneo, excepto durante un punto de un partido (incluido el calentamiento). A los efectos de esta regla, el abuso de bolas se define como golpear una bola de forma intencionada o imprudente fuera del recinto de la cancha, golpear una bola peligrosamente o imprudentemente dentro de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias. La violación de esta sección someterá al jugador a una multa de hasta 350 dólares por cada violación. Además, si tal violación ocurre durante un partido, el jugador será penalizado de acuerdo con el Programa de puntos de penalización.

LA NACION