El motociclismo español, de luto: murió el piloto Pau Alsina a los 17 años después de un grave accidente

Pau Alsina, motociclista catalán de 17 años, murió este lunes en un hospital de Zaragoza en el que ingresó tras sufrir un grave accidente el sábado pasado, en un entrenamiento en el circuito MotorLand Aragón. Pese a la rápida intervención quirúrgica, efectuada en Zaragoza, sus lesiones eran demasiado graves y poco pudieron hacer los médicos para mantenerlo con vida.

El piloto era parte del equipo Estrella Galicia en la categoría Junior GP y este año era su primera temporada. Estaba en el decimotercer puesto y había logrado puntuar en todas las carreras. Durante el año pasado se había destacado en la European Talent Cup en el equipo Artbox, lo que lo catapultó a Junior GP. Como referentes en la disciplina tenía tanto a los hermanos Márquez (Marc y Alex) como a los Espargaró (Pol y Aleix).

La causa de su muerte se dio por un golpe muy duro en la cabeza tras salir volando por encima de su moto, un accidente del que no se pudo recuperar pese a la efectividad con la que fue trasladado al hospital. “El compromiso, la energía y la actitud de Pau, siempre positiva y cercana, permanecerán para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz, Pau. T’estimem (Te queremos)”, comentaron sus compañeros de equipo en un sentido y emotivo mensaje compartido en redes sociales.

El Gobierno de Aragón expresó sus “más sinceras condolencias” por el fallecimiento y transmitió su pésame a sus familiares, compañeros y amigos. El Ayuntamiento de Sallent, municipio donde nació el motociclista, sumó públicamente su pesar y valoró la posibilidad de declarar días de luto oficiales para honrar su memoria. También el Real Automóvil Club de Cataluña publicó también la noticia y mandó sus condolencias: “Queremos expresar nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de Pau Alsina, joven promesa del JuniorGP”.

En una entrevista a Regió 7, Alsina había asegurado que afrontaba este año “una temporada decisiva” para continuar con sus objetivos a largo plazo y poder llegar al mundial. El piloto sallentino explicó que se veía “de aquí a cinco años“ en el segundo año en Moto2 o como rookie en MotoGP“. Aun así, siempre se mantuvo con los pies en la tierra, conocedor de que tendría que continuar su desarrollo a base de ”disciplina y esfuerzo" para seguir creciendo.

Conocida la triste noticia, que desató una ola de reacciones, uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Carlos Checa, expiloto de MotoGP. Fue uno de los instructores de Pau Alsina cuando empezó en el mundo del motociclismo y lo acompañó desde entonces. En su cuenta de X, Checa publicó unas emotivas palabras: “Pau, te has ido, nos has dejado, pero tu sonrisa, tu entusiasmo y tu fuerza vivirán para siempre en nosotros. Adéu amic! Que la terra et sigui lleu Pau Alsina“, expresó.

Alsina había nacido el 22 de enero de 2008 en la localidad barcelonesa de Sallent de Llobregat y a los tres años empezó a familiarizarse con el rugir por las motos. A los seis ya empezaba a nivel regional en el motocross, donde empezaría a combinar entrenamientos en velocidad, supermotard y dirt track. En 2019 debutó a nivel nacional en el Campeonato de España de Moto4, y tras dos temporadas allí subió de nivel al FIM CEV dentro de la European Talent Cup de la mano del Artbox, en el que continuó por tres temporadas antes de fichar por el Estrella Galicia 0,0.

En un mes negro para el motociclismo español, la muerte de Alsina se desencadenó 18 días después de la de Borja Gómez, piloto murciano de 20 años, que falleció el 3 de julio tras sufrir un accidente mientras rodaba en el circuito francés de Magny Cours.