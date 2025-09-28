Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Gran Premio de Japón: Marc Márquez salió segundo, pero se consagró campeón mundial de MotoGP
El piloto español de Ducati consiguió su séptimo título; necesitaba seis puntos para alcanzar la máxima hazaña
- 1 minuto de lectura'
Después de seis años, el piloto español Marc Márquez salió segundo en el Gran Premio de Japón de MotoGP, después del italiano Francesco Bagnaia, y se consagró campeón mundial por séptima vez. El corredor de Ducati necesitaba sumar al menos seis puntos para alcanzar el título mundial.
👑 @marcmarquez93 is the 2025 MotoGP WORLD CHAMPION! 👑— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025
The COMEBACK is complete as he rises back to the top with his 7th #MotoGP title! 📈#MoreThanANumber pic.twitter.com/FCl5loqDCt
Márquez se aseguró el título con cinco eventos pendientes en la temporada, y con su hermano y rival más cercano, Alex, sin posibilidades de alcanzarlo.
Tras la competición final, Márquez rompió en llanto luego de un emotivo video que MotoGP le proyectó en una pantalla gigante, en el que hizo un recorrido sobre la temporada del español. Antes de alcanzar su séptimo título, el piloto sufrió duros accidentes y lesiones que condicionaron su carrera, sin embargo, pasó de la escudería Honda a Ducati y volvió a pensar en la máxima consagración.
Pure emotions.— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025
It's all about this ❤️#MoreThanANumber pic.twitter.com/yyVm8y6l0y
Noticia en desarrollo.
Con información de AFP.
Otras noticias de MotoGP
TV de sábado. Juegan Boca, San Lorenzo y Messi, ligas europeas, Copa Ryder y MotoGP
Un festejo a lo Messi. Los tifosi se burlaron de él tras una caída el sábado, y respondió con un gran triunfo en el Moto GP
TV del domingo. Rosario-Boca con Di María y Paredes, el clásico de Manchester, el final de la Vuelta a España y Perrone en Moto3
- 1
Horario de los Pumas vs. Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025
- 2
Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Un jockey dejó la carrera para auxiliar a un rival que había perdido el control de su caballo
- 4
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025