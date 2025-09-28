LA NACION

Gran Premio de Japón: Marc Márquez salió segundo, pero se consagró campeón mundial de MotoGP

El piloto español de Ducati consiguió su séptimo título; necesitaba seis puntos para alcanzar la máxima hazaña

Marc Márquez salió segundo, pero se consagró campeón mundial de MotoGP

Después de seis años, el piloto español Marc Márquez salió segundo en el Gran Premio de Japón de MotoGP, después del italiano Francesco Bagnaia, y se consagró campeón mundial por séptima vez. El corredor de Ducati necesitaba sumar al menos seis puntos para alcanzar el título mundial.

Márquez se aseguró el título con cinco eventos pendientes en la temporada, y con su hermano y rival más cercano, Alex, sin posibilidades de alcanzarlo.

Tras la competición final, Márquez rompió en llanto luego de un emotivo video que MotoGP le proyectó en una pantalla gigante, en el que hizo un recorrido sobre la temporada del español. Antes de alcanzar su séptimo título, el piloto sufrió duros accidentes y lesiones que condicionaron su carrera, sin embargo, pasó de la escudería Honda a Ducati y volvió a pensar en la máxima consagración.

Noticia en desarrollo.

Con información de AFP.

