Agenda de TV y streaming del domingo: el show de Colapinto, Masters 1000 de Madrid, MotoGP y NBA
Automovilismo, fútbol local y exterior, tenis, motociclismo, rugby y básquetbol componen el menú del día, disponible en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 26 de abril de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 12 Franco Colapinto Road Show. ESPN y Disney+
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
- 17.30 Newell’s Old Boys vs. Instituto. TNT Sports
- 17.30 Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium
- 20 Atlético Tucumán vs. Banfield. ESPN Premium
Copa FA
- 11 Chelsea vs. Leeds. La segundoa semifinal. ESPN 2 y Disney+
Liga de España
- 13.30 Osasuna vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
- 16 Villarreal vs. Celta de Vigo. ESPN 4 y Disney+
Serie A
- 7.30 Fiorentina vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
- 10 Genoa vs. Como. Disney+
- 13 Torino vs. Inter. Disney+
- 15.45 Milan vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+
Ligue 1
- 12.15 Rennes vs. Nantes. Disney+
- 12.15 Paris FC vs. Lille. Disney+
- 12.15 Le Havre vs. Metz. Disney+
- 15.45 Olympique Marseille vs. Nice. Disney+
Brasileirão
- 18.30 Bragantino vs. Palmeiras. Canal 116 (Flow)
- 20.30 Mineiro vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
Championship
- 8 Coventry City vs. Wrexham. Disney+
Bundesliga
- 12.30 Borussia Dortmund vs. Freiburg. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Madrid
- 10 La tercera rueda. ESPN 4 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP, Moto2 y Moto3
- 5.45 Gran Premio Estrella de Galicia. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
NBA
- 14 Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. El juego 4. ESPN 3 y Disney+
- 16.30 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs. El cuarto partido. ESPN 3 y Disney+
- 19 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics. El cuarto enfrentamiento. TNT Sports
- 21.30 Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers. El capítulo 4. TNT Sports Premium
RUGBY
Premiership
- 11.30 Gloucester Rugby vs. Exeter Chiefs. Disney+
Top 14 de Francia
- 17 Toulouse vs. Clermont. Disney+
Súper Rugby Américas
- 15 Cobras Brasil XV vs. Capibaras XV. Disney+
- 18 Tarucas vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+
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