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Agenda de TV y streaming del domingo: el show de Colapinto, Masters 1000 de Madrid, MotoGP y NBA

Automovilismo, fútbol local y exterior, tenis, motociclismo, rugby y básquetbol componen el menú del día, disponible en las pantallas

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El Lotus E20 de 2012 con el que Franco Colapinto hará en avenidas de Palermo la exhibición que se espera multitudinaria.
El Lotus E20 de 2012 con el que Franco Colapinto hará en avenidas de Palermo la exhibición que se espera multitudinaria.GCBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 26 de abril de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 12 Franco Colapinto Road Show. ESPN y Disney+

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
  • 17.30 Newell’s Old Boys vs. Instituto. TNT Sports
  • 17.30 Belgrano vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. ESPN Premium
  • 20 Atlético Tucumán vs. Banfield. ESPN Premium

Copa FA

  • 11 Chelsea vs. Leeds. La segundoa semifinal. ESPN 2 y Disney+
Enzo Fernández y Chelsea quieren recuperarse de los últimos resultados, en una semifinal por la Copa FA contra Leeds.
Enzo Fernández y Chelsea quieren recuperarse de los últimos resultados, en una semifinal por la Copa FA contra Leeds.Justin Setterfield - Getty Images Europe

Liga de España

  • 13.30 Osasuna vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
  • 16 Villarreal vs. Celta de Vigo. ESPN 4 y Disney+

Serie A

  • 7.30 Fiorentina vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
  • 10 Genoa vs. Como. Disney+
  • 13 Torino vs. Inter. Disney+
  • 15.45 Milan vs. Juventus. ESPN 2 y Disney+

Ligue 1

  • 12.15 Rennes vs. Nantes. Disney+
  • 12.15 Paris FC vs. Lille. Disney+
  • 12.15 Le Havre vs. Metz. Disney+
  • 15.45 Olympique Marseille vs. Nice. Disney+

Brasileirão

  • 18.30 Bragantino vs. Palmeiras. Canal 116 (Flow)
  • 20.30 Mineiro vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

Championship

  • 8 Coventry City vs. Wrexham. Disney+

Bundesliga

  • 12.30 Borussia Dortmund vs. Freiburg. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Madrid

  • 10 La tercera rueda. ESPN 4 y Disney+
Thiago Agustín Tirante pondrá a prueba su buen momento al medirse con Cameron Norrie en la tercera rueda del Masters 1000 de Madrid.
Thiago Agustín Tirante pondrá a prueba su buen momento al medirse con Cameron Norrie en la tercera rueda del Masters 1000 de Madrid.KENNETH RICHMOND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

  • 5.45 Gran Premio Estrella de Galicia. ESPN 2 y Disney+

BÁSQUETBOL

NBA

  • 14 Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. El juego 4. ESPN 3 y Disney+
  • 16.30 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs. El cuarto partido. ESPN 3 y Disney+
  • 19 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics. El cuarto enfrentamiento. TNT Sports
  • 21.30 Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers. El capítulo 4. TNT Sports Premium
Kevin Durant y LeBron James se cruzarán por cuarta vez en la serie de octavos de final de la NBA que enfrenta a Houston Rockets y Los Angeles Lakers.
Kevin Durant y LeBron James se cruzarán por cuarta vez en la serie de octavos de final de la NBA que enfrenta a Houston Rockets y Los Angeles Lakers.Mark J. Terrill - AP

RUGBY

Premiership

  • 11.30 Gloucester Rugby vs. Exeter Chiefs. Disney+

Top 14 de Francia

  • 17 Toulouse vs. Clermont. Disney+

Súper Rugby Américas

  • 15 Cobras Brasil XV vs. Capibaras XV. Disney+
  • 18 Tarucas vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+
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