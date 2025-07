Un excampeón de motociclismo estalló en las redes sociales y aseguró que se siente discriminado por sus características físicas

Durante dos años quedó bajo la lupa de sus rivales y después de algunas denuncias se tomaron determinaciones para favorecer la competencia. El asunto que esa supuesta situación que mereció ser observada se trata de una particularidad física. Por eso el piloto español Álvaro Bautista, que fue el dominador de las temporadas 2022 y 2023 con las coronas del Mundial de Superbikes, terminó haciendo un descargo público en el que expresó que se siente discriminado por su peso: 60 kilos. Es que desde hace dos temporadas lo obligaron a sumarle peso a su moto para compensar lo que consideran una ventaja deportiva.

Sobre una Ducati Panigale V4R, Bautista arrasó en el Mundial Superbike y nadie parecía detenerlo. Eso desató una campaña, liderada por corredores como Scott Redding, en la que cuestionaban el bajo peso del expiloto de MotoGP. Desde esa situación, WorldSBK, el ente que regula el Mundial de la categoría, introdujo una norma de peso mínimo, combinada entre el piloto y la moto, para la temporada 2024. Esta determinación, afectó directamente a Bautista, ya que fue el piloto que más lastre tuvo que sumarle a su Ducati.

Álvaro Bautista no continuará con Ducati por sus bajos rendimientos, tras la medidas que lo obligaron a sumarle peso a su moto (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) Gold & Goose Photography - Getty Images Europe

Esa medida, cuando se efectivizó para 2024, fue catalogada como arbitraria por mucho especialistas. Y para Bautista fue un impacto directo: en 2024, no pudo pelear por el título y únicamente consiguió 4 victorias. Y este año, tras 18 carreras, no pudo imponerse en ninguna prueba y Ducati optó por no activar su renovación para la próxima temporada, por lo tanto, quedó como piloto libre y sin lugar confirmado en la categoría para 2026.

En ese contexto, Bautista entendió que debía expresarse para contar lo que está viviendo y para que no le suceda lo mismo a un piloto con características físicas similares: “Hoy quiero escribiros algo que no es fácil para mi, pero que creo que es absolutamente necesario. Hoy no hablo sólo como piloto, sino como persona. Como alguien que ha dedicado su vida a este deporte, que ha entrenado cada día con compromiso, disciplina y amor por la moto. Pero también como alguien que ha sentido en carne propia lo que es ser juzgado y, de cierta forma, penalizado… No por su rendimiento, ni por su entrega, sino por su cuerpo. Por su peso“.

Y continuó: “Durante mucho tiempo me mantuve en silencio. Traté de adaptarme, de no incomodar, de convencerme de que esto era parte del juego. Pero la verdad es que cuando tus dimensiones físicas se convierten en una desventaja estructural —algo que no refleja tu capacidad como piloto—, eso deja de ser un tema técnico y se convierte en una forma de discriminación. He sentido cómo se me cuestiona más, cómo se me exige justificar mi lugar una y otra vez. No porque no pueda estar adelante o rendir al máximo, sino porque mi cuerpo no se ajusta a un estándar físico que, aunque no está escrito, todos conocemos. Entiendo que el peso es un factor técnico en el rendimiento de una moto. Lo acepto. Pero cuando el sistema no contempla las diferencias naturales entre los cuerpos, deja de ser justo y comienza a excluir“.

Bautista publicó el texto en su cuenta personal de Instagram y también amplificó el mensaje en su cuenta de X. “Por eso estoy hablando hoy. No para victimizarme. No para generar división. Hablo porque no quiero que otros pilotos —presentes o futuros— tengan que atravesar lo mismo que yo. Que sientan que su cuerpo es una barrera más difícil que cualquier curva“.

Y finalizó: “Mi intención con este mensaje es abrir una conversación necesaria. Pedir que repensemos los criterios técnicos, los reglamentos, y sobre todo, la cultura del motociclismo. Un piloto no se define sólo por los kilos que marca la balanza. Se define por su inteligencia en pista, su instinto, su valentía, y su conexión con la moto. Gracias por escucharme. No busco aplausos. Solo conciencia. Y con suerte, un cambio que haga este deporte más justo para todos“.