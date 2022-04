MotoGP en la Argentina: Valentino Rossi, amado por los hinchas y... por los pilotos a los que ayuda

TERMAS DE RÍO HONDO, Santiago del Estero.– Es una leyenda. Valentino Rossi, el piloto más carismático que tenía MotoGP, se retiró en 2021, pero el aura del italiano es una guía para los fanáticos. La salida anunciada de Il Dottore después de 26 temporadas resultó una ceremonia emotiva. Nueve coronas, 432 carreras, 135 victorias, 199 podios, triunfos en 29 de 38 circuitos... Las estadísticas lo convirtieron en un mito. El Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo, fue el escenario del último baile. Pero la llama por la figura no se apaga, aunque Rossi se haya desmontado de las motos.

En el autódromo de Termas de Río Hondo, el calendario de MotoGP cumple la tercera fecha y la figura de Valen sigue vigente, a pesar de que no está en la pista ni en el garaje. El espíritu es el faro de la nueva aventura, la que emprende con el equipo Mooney VR46 y tiene en Luca Marini y Marco Bezzecchi, con Ducati, a sus dos pilotos. En Moto2 los elegidos para continuar el legado son Celestino Vietti Ramus y Niccoló Antonelli, bajo la órbita de Kalex.

La espectacular presentación del Mooney VR46 Racing Team en el teatro Rossini, de Pesaro. Mooney VR46 Racing Team

Las remeras, camperas, gorras y motos ploteadas con los colores y auspiciantes que tuvo Rossi en MotoGP invaden la plaza principal de Termas de Río Hondo. Aquella victoria en el Gran Premio de la República Argentina de 2015, en la que subió al podio con una camiseta de la selección, el número 10 y el nombre de Diego Maradona, terminó de conquistar corazones tan tuercas como albicelestes. Acababa de batir en el circuito santiagueño a Marc Márquez, hoy el gran ausente aquí, porque se repone de una diplopía.

Sin Valen, el legado familiar y el ADN de la velocidad recaen en Marini, hermano por parte de madre. Luca nació en 1997, cuando El Doctor ganaba su primera corona, en 125 centímetros cúbicos. Quería ser piloto, al igual que Valentino, que ya era influyente al punto de que hizo que Luca trepara a una moto a los 4 años. Más tarde, a los 19, Marini se alistó en la Academia VR46 Riders, el ambicioso proyecto que Rossi diseñó para que los pilotos italianos nutrieran a MotoGP. En 2018 Marini dio el salto, siempre bajo la tutela de su hermanastro, y fue el compañero del campeón de Moto2, Francesco Bagnaia. Una temporada de sensaciones impensadas: logró el primer podio –Sachsenring, Alemania–, la primera pole –Brno, República Checa– y el primer triunfo, en Malasia.

“Es un proyecto nuevo y tiene mucho potencial. Creo que lograremos grandes resultados, pero para eso tenemos que trabajar un poco más. Este año tengo una moto nueva y no tuvimos las pruebas suficientes. Tendremos que entender algunas cosas y seguir con el desarrollo de la moto. Valentino quiere estar involucrado todo el tiempo, aportar su experiencia, su enfoque de las carreras. Sigue siendo un piloto y quiere que le demos novedades todos los días. Es un jefe distinto. Eso, seguro”, comenta Luca, que cumple su segundo año en MotoGP y mantiene el cabello ensortijado y la sonrisa dibujada. Como aquélla con la que Rossi iluminaba el paddock.

Marco Bezzecchi y Luca Marini en acción durante el Gran Premio de Qatar; los dos pilotos son productos de la Academia que creó Valentino Rossi en 2014. MotoGP

Junto a Marini, que sumó 5 puntos entre las citas de Doha (Qatar) y Mandalika (Indonesia), marcha Bezzecchi, que todavía no sumó unidades pero que tiene buenos recuerdos de su paso por Termas de Río Hondo. En el trazado santiagueño logró su primera victoria, en 2018, cuando corría en Moto3. “La pista argentina siempre está ligada a buenos recuerdos y me alegra volver aquí con Ducati. Me gusta el dibujo del circuito, aunque habrá que extremar los recursos y ver con los ingenieros y los mecánicos las sensaciones que nos queden de los dos entrenamientos del sábado para lograr el mejor set-up para la qualy”, explica quien nació en Rimini, a menos de una hora de Urbino, donde Stefania Palma dio a luz a Valentino.

El paddock lo conoce como “Bez” y Rossi confió en sus virtudes para hacerlo parte del proyecto con el que irrumpe en MotoGP. En 2020 Bezzecchi se trepó a la aventura y al Sky Racing Team VR46: cambió de KTM a Kalex, consiguió dos éxitos y accedió a siete podios. Dos caídas en las cinco últimas fechas lo relegaron en la pelea por la corona. Repitió la experiencia el año pasado y la regularidad de sus actuaciones le posibilitó saltar a la categoría reina, para integrar la primera alineación del equipo de Valentino.

Luca Marini vuelca la Ducati; el italiano es hijo de la madre de Valentino Rossi, Stefania Palma. MotoGP

La incursión con una estructura es el paso final para la Academia que creó Rossi en 2014. Tavullia es la sede, y el Ranch, una pista que combina motocross y dirt-track. En 2016 la sociedad con Yamaha le permitió contar con motos y repuestos: 26 unidades, modelos para el asfalto y la tierra, con la que los alumnos se entrenaban en el Ranch y en el circuito de Misano, con el que Valentino cerró un acuerdo. Nadie paga un euro por su formación, que incluye trabajos físicos en el gimnasio, controles médicos y de alimentación y los consejos gratuitos de la leyenda. El secreto para financiarse es que cuando uno de los egresados firma un contrato con un equipo de MotoGP, debe retribuir un porcentaje a la Academia para que nuevos talentos desanden el camino que a ellos les permitió llegar a la elite.