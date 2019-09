Hernández y su staff técnico: los hombres que analizan y "desmenuzan" a los rivales Crédito: CABB

PEKIN, China.- Horas y horas de estudio. En silencio hacen su trabajo. No se detienen. Corren con computadoras debajo del brazo y planillas en las manos. Conocen cada rincón de los hoteles en los que estuvo la selección aquí en China, siempre intentando buscar la mejor zona para tener una buena conexión de Internet. Los cuatro se encargan de desmenuzar hasta el último detalle de los rivales con los que se enfrenta la Argentina. Ellos casi que no durmieron preparando la final de éste domingo ante España. El staff técnico que eligió Sergio Hernández es una de las patas de este plantel que está haciendo historia aquí. Silvio Santander, Maximiliano Seigorman, Juan Gatti y Gabriel Piccato conforman un equipo dentro del equipo, pero ellos prefieren que las luces no los enfoquen.

Se reúnen cada noche para conocer la información que posee cada uno de los rivales. Encabeza todas las reuniones Silvio Santander, asistente principal de Hernández. Analizan cada estadística y elaboran carpetas que después le entregan al entrenador principal, cuyo contenido se le transmite a los jugadores. Es decir, Facundo Campazzo, Patricio Garino o Luis Scola, tienen a disposición un análisis de cada basquetbolista de España, en este caso. Después del triunfo ante Francia, el staff técnico de la Argentina estuvo hasta pasadas las 3 de la mañana recopilando datos.

Todos festejan en el vestuario: plantel, cuerpo técnico y asistentes Crédito: CABB

Están en constante movimiento. Para comprender mejor, cuando la Argentina fue a Ningbó, para jugar amistosos ante Rusia y España, antes del comienzo del Mundial de China 2019, los cuatro se encontraron con la dificultad de no contar con una conexión de Internet estable en el hotel y no podían descargar la información de los rivales. No dudaron ni por un segundo: averiguaron dónde había una cafetería y lograron saber que en Starbucks podían tener la velocidad de descarga necesaria. Allí montaron la "oficina" y estuvieron un par de horas preparando los amistosos.

Santander en acción...en un partido

"Hacemos el trabajo de los cortes de video, respecto de los desempeños individuales y colectivos. Hacemos cortes defensivos del rival y les agregamos información con estadísticas desglosadas. Entonces, con ese material, cuando nosotros decimos que tal país juega mucho pick and roll, está cuantificado y podemos ver cómo lo hacen. Le acercamos a Sergio muchas herramientas para que él después decida la estrategia", cuenta Silvio Santander, de 47 años, que fue entrenador en la Liga Nacional de Peñarol, Regatas de Corrientes, Obras, Lanús y Quimsa, mientras sostiene una computadora, un cuaderno y varios cables en sus manos.

Se hacen también trabajos sobre la selección de la Argentina, le arman a Hernández clips cortos para que pueda mostrarles a los jugadores acciones que hicieron bien y otras que no tanto. Todos hacen de todo, aunque Gatti se enfoca más en el estudio individual del rival, Piccato prepara las estadísticas y Seigorman hace análisis colectivos y se encarga de la edición en vivo para el partido que se desarrolla. Santander filtra toda esa información y el Oveja recibe una síntesis de aproximadamente seis minutos en video.

La charla técnica en el vestuario

"Estamos todo el día trabajando para analizarnos a nosotros y al rival. En el caso de los videos individuales, hay una parte mecánica que es recolectar información en los clubes de cada jugador y eso está apoyado en big data, que la maneja Gabriel (por Piccato). A partir de ahí se toma a la selección que vamos a evaluar y se arman informes en video y en papel del rival. Queremos que nuestros jugadores tengan al alcance de la mano la mayor data posible de los adversarios. Lleva mucho tiempo, porque vamos y venimos de una cancha a la otra, los transportes, buscar Internet. Pero es nuestra función y queremos sumar lo que sea necesario", explica Gatti, que fue asistente de Hernández en Peñarol, y que siempre se muestra inquieto.

Ver a Piccato, que será el entrenador de Peñarol, charlando con el personal de cada hotel se transformó una situación habitual, ya que necesita que ellos le impriman las estadísticas para aportar datos que le sirvan para analizar a los rivales y a los jugadores argentinos: "Uno intenta comparar a los mejores jugadores entre los distintos equipos. Ahí saca una media, se evalúan los valores del partido anterior y los del juego que está por venir. Y desde los números intentamos apoyar lo que otros están viendo en un video. Que no sea una disyuntiva, el ojo con los números. Tomar la información como un todo".

"Todos tienen mucho mérito, desde el utilero hasta el último asistente o cualquiera de los jugadores. Hay que agregar que todo el cuerpo técnico es muy importante, tanto Sergio como los asistentes, que prepararon cada partido de una manera muy buena muy inteligente y nos llevaron a nosotros a potenciarnos" (Nicolás Laprovittola)

La utilización de Synergy Sports Technology, que es un sistema estadounidense que crea análisis de básquetbol basados en video a pedido y también en web con fines de exploración, desarrollo y entrenamiento, los ayudó a acelerar los procesos de trabajo. Lo utilizan para conocer al detalle las estadísticas de los rivales. Son verdaderos expertos en tecnología. Pero esto que para los asistentes de la selección de la Argentina representa una solución magnífica, para otras potencias del universo básquetbol la tarea de preparar un partido es mucho más simple porque cuentan con más recursos económicos para la contratación de herramientas de estudio del deporte.

Y uno de los más "tecnológicos" del grupo es Maximiliano Seigorman, que fue técnico del U19 en el Mundial de Grecia último. Conoce de conexiones, de bandas de teléfonos, computadoras y especialmente de básquetbol. "La parte conectiva del equipo es entender qué ataques nos dan más resultados y cuáles no. Lo mismo con las defensas. En dónde debemos mejorar para sentirnos más cómodos. Todos esos análisis se hacen cada día. Y después hay un componente tecnológico que es aprender a editar en vivo, que es una herramienta que predomina en los deportes colectivos. Hay cortes que se pueden mostrar en momentos claves del juego para saber qué se debe corregir", le cuenta a LA NACION.

"Tenemos un cuerpo técnico que nos da tranquilidad y nos aportan todas las herramientas para estar dentro de la cancha. Entendemos el mensaje y la relación de todo el staff es muy buena con todos los jugadores. Cada uno aporta lo suyo para que todo funcione a la perfección" (Facundo Campazzo)

Son muy respetuosos de las jerarquías y quieren evitar por todos los medios quedar en el centro de la escena: "No hay muchas diferencias a lo que hacemos en los clubes cuando somos asistentes o entrenadores principales. Acá el que maneja todo es Sergio y los principales actores son los jugadores. Lo único que aportamos es horas sentados mirando videos, editando, evaluando las estadísticas. No hay ningún mérito en eso", dice Piccato.

Y detrás se suman sus compañeros, pero toma la palabra Santander, que es el asistente principal y los demás dejan que él lo haga: "Esto no es nuevo, lo hacemos hace tres años en la selección y antes lo hicimos como entrenadores principales en nuestros clubes. Nosotros no somos la avanzada, ojo que desde hace casi 20 años que se preparan los partidos así. El colectivo de los entrenadores de la Liga trabaja de esta forma. Nosotros seguimos siendo entrenadores, pero tenemos un rol diferente. Cada uno acepta la partecita que le toca para que el todo sea el equipo".

Un trabajo de orfebrería, de muy bajo perfil, pero muy valorado por cada uno de los integrantes del plantel. Una de las tantas claves de por qué la Argentina está en lo alto y va por la gloria ante España.