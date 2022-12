Mundial Qatar 2022: el representante de Lautaro Martínez asegura que se infiltra para jugar

escuchar

Lautaro Martínez, el jugador de la selección nacional argentina, está siendo infiltrado por una lesión en su tobillo derecho para poder jugar mañana contra Países Bajos en el marco del Mundial Qatar 2022, aseguró hoy su representante Alejandro Camacho.

“Efectivamente, Lauti está con un dolor fuerte en el tobillo y está tratándose, pero hoy a la mañana me mandó un mensaje y me dijo, ´Ale estoy bárbaro, me siento volar´, ahora se siente perfecto, está a disposición y ya está recuperado”, aseguró Camacho al ser consultado por La Red si el jugador estaba siendo infiltrado.

Por otra parte destacó la predisposición del jugador bahiense que juega como delantero en el Inter, de Italia: ”Esto es parte de lo que le pasa a los jugadores y él no salió a buscar excusas ni le dijo a nadie que estaba dolorido, ahora se siente perfecto. Cada vez que ha jugado no se ha notado y ha intentado estar en elmejor nivel. Va a dar todo para que esta selección llegue a la instancia más arriba que pueda”.

“Está muy fuerte de la cabeza, pero los goles que le anularon frente a Arabia fueron momentos duros para él”, dijo el representante del jugador de 25 años que en el primer partido de la selección con Arabia Saudita le anularon dos tantos y luego, frente a Australia se perdió de hacer otros dos.

Martínez sufre un dolor en el tobillo derecho que está siendo tratado con un medicamento analgésico que se introduce directamente en la zona lesionada.

Frente a México, Martínez volvió a estar en la formación inicial, pero fue reemplazado a los 62 minutos por Julián Álvarez y enseguida la Argentina abrió el marcador, algo que podría repercutir negativamente en la confianza que tiene de sí mismo.

“Esa competencia hace que Julián y que se potencien, porque al contrario de lo que se podría creer, con ella se hacen bien el uno al otro. Yo le digo que él quiere la pelota y que la pelota lo quiere y ya se le van a dar las oportunidades. Es un top mundial, es un jugador de relevo de los grandes. Hoy los grandes goleadores, de 34, 35, 36 años están terminando su carrera y Lautaro tiene mucho que decir”, aseguró Camacho.

En cuanto al humor del jugador dijo: “El otro día lo veía feliz, saltando y cantado alentando a todo el mundo y lo veo consustanciado, intentando ayudar a Julián [Álvarez] y a todos en su posición”.

Luego de jugar contra Australia en el Estadio Áhmad bin Ali, el seleccionado argentino volverá a la cancha de Lusail Stadium, sitio en el que estuvo en el debut frente a Arabia Saudita y México, ahora irá ante Países Bajos.

Desde TyC Sport confirmaron que ante Países Bajos usarán la celeste y blanca, pero con demás vestimenta en color blanco, algo que no es común. Esta combinación fue la que se usó en la final de la Copa América.

LA NACION