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Murió Marcelo Araujo, relator icónico del fútbol argentino

Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez; tenía 78 años

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Murió Marcelo Araujo, relator icónico del fútbol argentino
Murió Marcelo Araujo, relator icónico del fútbol argentinoSantiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Este lunes por la madrugada, falleció el histórico relator de fútbol Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía problemas de salud derivados de una neumonía. Según pudo saber LA NACION, permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Durante años integró una recordada dupla con el periodista deportivo Enrique Macaya Márquez.

De acuerdo con lo reconstruido por este diario, hasta hace tres años vivía en un departamento del barrio porteño de Recoleta. Su estado físico se deterioró en el último tiempo, especialmente después de haber sufrido un cuadro grave de Covid-19 que lo mantuvo cerca de dos meses en terapia intensiva.

Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez.
Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez.

Su estilo para narrar lo que ocurría en las canchas, con recursos creativos y expresiones informales que se apartaban de la tradición del relato deportivo, marcó una época. El periodista y locutor estuvo al frente del programa Fútbol de Primera. “¿Estás crazy?”, “¡Lo que te devoraste, hermano!”, “¡Shut up, Macaya!”, “Siga, siga” y “¿Fue penal o estoy crazy, Macaya?” fueron algunas de las frases que popularizó durante sus transmisiones.

Araujo, cuyo verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman, fue la voz de inconfundibles éxitos. Lideró el histórico programa Fútbol de Primera entre 1989 y 2004. En 2009 pasó a formar parte de Fútbol para Todos.

Murió Marcelo Araujo, relator icónico del fútbol argentino.
Murió Marcelo Araujo, relator icónico del fútbol argentino.Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Durante más de una década fue una de las principales voces de las transmisiones del campeonato local y formó una sociedad profesional muy reconocida con Macaya Márquez. “La gente cuando me cruza me trata muy bien. La verdad es que me sorprendo; harán comparaciones o extrañarán las pelotudeces que yo decía. Por lo menos los hacía cagar de risa”, había dicho en su última entrevista con LA NACION.

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de fragmentos de sus relatos más recordados y de mensajes de colegas y oyentes que siguieron su trayectoria. “Era un adelantado a su época, innovador en el relato y creador de frases célebres con humor. Para quienes nos dedicamos a esto, fue uno de los ejemplos de cómo narrar un partido y entretener al mismo tiempo”, destacaron.

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