Los relatos inolvidables de Marcelo Araujo: del corte de luz en Avellaneda al llamado en el gol del Pocho Insúa
El periodista dejó un legado en la historia del fútbol argentino; este lunes, a causa de una neumonía, falleció a los 78 años
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Este lunes se conoció el fallecimiento de Marcelo Araujo, a los 78 años. Tras estar varios días internado en el Hospital Italiano de Capital Federal, el periodista y relator deportivo empeoró sensiblemente su cuadro por una neumonía. A la espera de saber si sus restos serán velados, los usuarios, en las redes sociales, despidieron al icónico narrador.
Su retórica, visión y la perspectiva del juego lo convirtieron en uno de los relatores más afamados de la historia del fútbol argentino. En compañía de Enrique “Macaya” Márquez como comentarista, Araujo dejó una huella por el sello propio de su narración.
Entre los momentos más destacados se encuentra el día del relato de gol de Martín Palermo en La Bombonera contra River, previo a confirmar la recaudación total que había dejado el encuentro, hasta el momento que le tocó referirse al corte de luz en medio del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing.
Los cinco momentos más divertidos durante la transmisión de un partido
1) El gol de Martín Palermo a River
Por la duodécima fecha del Torneo Clausura 1999, Boca venció a River por 2-1 con un gol de Martín Palermo sobre la hora. Para complementar aquel gesto técnico del goleador, quien aguantó la pelota y sacó un remate letal desde afuera del área, Marcelo Araujo quedó en el recuerdo al contar cuál fue la recaudación total del encuentro.
“776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino... Marteeeeeen”, resonó en el micrófono, mientras, Palermo, en milésimas de segundos, se desmarcó, identificó dónde estaba el arco y sacó un remate impecable contra el palo. Mientras Araujo desbordaba de euforia, el jugador se mimetizó con el relato al lanzar una patada voladora a un cartel de publicidad y fundirse en un abrazo con sus compañeros.
2) Todoterreno: el relato del corte de luz en Avellaneda
Además de relatar goles, asistencias y cualquier otro tipo de incidencia en lo estrictamente deportivo, Marcelo Araujo presenció un corte de luz en el partido que Racing le ganaba a Independiente por 2-0 en el año 1999.
Mientras el jugador de Racing, Pablo Bezombe, cubría la pelota con su cuerpo en el lateral y un joven Esteban Cambiasso, de Independiente, le quitaba el control del esférico, un corte de luz total obligó al árbitro Francisco Lamolina a suspender el encuentro que se reanudaría, días más tarde.
“Uh, se cortó la luz”, gritó Araujo, mientras modificaba su tono de voz para darle un tinte cómico a un momento inusual durante un partido de la máxima categoría del fútbol argentino.
3) Cuando sonó su celular antes del gol de Insúa
En un contragolpe letal, Daniel Montenegro asistió a Federico Insúa para el gol de Independiente contra Banfield en cancha de Vélez. Lo que podría ser el detalle una anotación común y corriente, la misma tomó un color especial por el relato de Marcelo Araujo.
Mientras Montenegro trasladaba la pelota y encontraba el hueco para asistir a su compañero, el relator, sin desenfocarse, mencionó el momento que su celular comenzó a sonar antes del remate de Insúa.
“Pegale Rolfi… no tiene espacio, para Insúa… me están llamando por teléfono, gol de Insua”, en cuestión de segundos, el relator le dio una impronta a la anotación que trascendió más por su creatividad que por el gol del mediocampista.
4) El día que silenció a su partener para gritar el gol de River
En el partido de vuelta de la final de Copa Libertadores, River venció a América de Cali. En aquel encuentro, disputado en el Monumental, Marcelo Araujo no solo se destacó por su narración, sino por presagiar el segundo tanto del Millonario por parte de Hernán Crespo.
Mientras Enrique “Macaya” Márquez daba detalles tácticos del parado del equipo de River, Araujo se encargó de callarlo porque sintió que se venía el gol de River.
“Shut up, Macaya, que se viene el gol de River”, lanzó Araujo para silenciar a su compañero y centrarse en la definición de Crespo para el 2-0 que decretaría la obtención de la Copa Libertadores.
5) Cuando rezó un Padre Nuestro antes de un tiro libre de Brasil
Por los cuartos de final de la Copa América 1999, la selección argentina quedó eliminada contra Brasil. Aquel día, donde la Verdeamarela se impuso por 2-1, Marcelo Araujo se tomó su tiempo para implorar que Rivaldo no convirtiera de tiro libre.
En inmediaciones del área, el ‘10’ de Brasil tomó carrera, mientras, Araujo, desde la cabina de transmisión, rezó un Padre Nuestro, aunque sin éxito: Rivaldo sacó un remate colocado que se convirtió en el empate transitorio.
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