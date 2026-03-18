El insólito error durante la despedida a Marcelo Araujo que enojó a sus familiares y amigos

Los familiares y amigos de Marcelo Araujo se congregaron durante la mañana de este martes en el cementerio de la Chacarita para el último adiós al relator, pero se terminaron llevando una sorpresa. Un aparente error administrativo provocó que el coche fúnebre se llevara el cuerpo directamente al crematorio y los allegados del periodista no pudieron despedirlo como esperaban.

José “Chiche” Almozny, uno de los allegados a Araujo y presente en el lugar, explicó que desde el entorno del periodista quedaron sorprendidos por el episodio. “Estábamos todos en Chacarita. El féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos porque nunca nos había pasado algo así”, contó en diálogo con el medio Olé.

“A todos nos extrañó. Esperábamos el féretro, estábamos frente a la escalinata, donde hay dos puertas. Ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo ‘ya está’. Todos lo miramos y dijimos: ‘¿ya está qué?’. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras. Nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje", continuó.

Marcelo Araujo fue despedido en el cementerio de Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Almozny afirmó que todos los presentes quedaron sorprendidos y definió al episodio como “una locura”. “Nos quedamos todos muy enojados, no entendíamos qué pasó y nos fuimos sin saber qué pasó. No sé si fue un error de alguien o hubo una persona que dio la orden”, marcó.

Después del imprevisto, el círculo cercano a Araujo realizó una ronda y dio un aplauso en silencio en homenaje al histórico relator del fútbol argentino. Entre los presentes estuvieron Claudia Villafañe, Martín Liberman, Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Fernando Niembro, Miguel Ángel “Tití” Fernández, Raúl Rivello -quien fue su productor durante muchos años-, Mario Chela y una de sus hijas, entre otros.

Araujo murió este lunes a la madrugada a los 78 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires después de una lucha contra problemas de salud derivados de una neumonía. El emblemático relator formó una inolvidable dupla junto con Enrique Macaya Márquez.

Los allegados despidieron a Araujo con un homenaje Gerardo Viercovich - LA NACION

El periodista vivía en un departamento del barrio porteño de Recoleta hasta hace tres años y su estado físico se deterioró en el último tiempo, especialmente después de haber sufrido un cuadro grave de Covid-19 que lo mantuvo cerca de dos meses en terapia intensiva.

Nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, Araujo -cuyo verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman- se destacó desde los años 80 y 90 como el relator principal en programas clave. Condujo Fútbol de primera desde 1989 hasta 2004 en TyC Sports, donde relató el “clásico del domingo” junto a Macaya Márquez.

Tras dejar Fútbol de primera, condujo 3 en el fondo en Canal 7 (2005-2006) y, durante la etapa de la televisación abierta en la Argentina, su labor como relator en el programa Fútbol para Todos lo consolidó como una referencia ineludible para las nuevas generaciones, hasta el año 2013.