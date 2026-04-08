Newsom enfrenta a Abbott y DeSantis por el porcentaje de niños sin seguro en Texas y Florida: cómo queda California

La oficina de prensa de Gavin Newsom cuestionó a los dirigentes republicanos Greg Abbott y Ron DeSantis en una publicación en X. El posteo contrastó la situación de los menores sin seguro médico en Texas y Florida con la del estado que lidera el demócrata. Los tres mantienen diferencias sobre el acceso a la cobertura sanitaria y las políticas vinculadas a Medicaid.

Qué datos difundió Gavin Newsom sobre cobertura infantil en Texas, Florida y California

La cuenta oficial de prensa de Newsom replicó en X una comparación directa entre los tres estados: “Texas: 13,6% de menores sin seguro”, “Florida: 8,5%” y “California: 3,1%”.

El informe indicó que California pasó de 3,2% en 2023 a 3,1% en 2024 en la proporción de menores sin seguro médico; el Estado Dorado se mantuvo entre los niveles más bajos del país norteamericano en ese indicador Captura x de @GovPressOffice

El posteo retomó una publicación previa del usuario James Medlock, quien afirmó que Texas concentra una cuarta parte de todos los niños sin cobertura médica en Estados Unidos.

El informe del censo que midió la cobertura infantil en California, Texas y Florida

La comparación se apoyó en el informe estatal de cobertura de salud publicado por la U.S. Census Bureau en septiembre de 2025, elaborado con datos de la American Community Survey de 2023 y 2024.

Ese documento examinó la cobertura en los 50 estados y el Distrito de Columbia para todas las edades, adultos de 19 a 64 años y menores de 19.

El informe indicó que California pasó de 3,2% en 2023 a 3,1% en 2024 en la proporción de menores sin seguro médico. El estado se mantuvo entre los niveles más bajos del país norteamericano en ese indicador.

En contraste, Texas registró el valor más alto a nivel nacional. El porcentaje del estado gobernado por Abbott subió de 11,9% en 2023 a 13,6% en 2024.

Por su parte, Florida, que es liderada por DeSantis, pasó de 7,5% a 8,5% en el mismo período.

Medicaid y políticas estatales: por qué cambia la cobertura infantil en EE.UU.

El informe del Center for Children & Families de la Universidad de Georgetown indicó que la tasa de menores sin seguro se vincula de forma directa con la inscripción en Medicaid.

El estudio señaló que las decisiones adoptadas durante el fin de las políticas implementadas en la pandemia influyeron en los resultados.

En particular, el fin de la exigencia federal de mantener la cobertura continua en Medicaid —que impedía dar de baja a beneficiarios durante la emergencia— marcó el inicio de revisiones masivas.

Cada estado definió el ritmo de revisión de casos y el nivel de automatización de los procesos de renovación, lo que impactó en la continuidad de la cobertura.

A nivel nacional, la tasa de menores sin seguro subió de 5,1% a 6% entre 2022 y 2024 Freepick

Entre 2022 y 2024, la tasa nacional de Estados Unidos de menores sin seguro subió de 5,1% a 6%.

Requisitos de Medicaid en California, Texas y Florida: principales diferencias

Las diferencias entre los tres estados aparecen en los criterios de acceso. California amplía la cobertura con fondos estatales para más grupos migratorios que no cuentan con estatus legal, mientras que Texas y Florida mantienen condiciones más restrictivas en la elegibilidad.

Según la guía del National Immigration Law Center (NILC), California ofrece cobertura pública o privada con subsidios estatales a inmigrantes que cumplen los requisitos generales del programa, sin exigir un estatus migratorio específico.

El estado utiliza fondos propios para incluir a más beneficiarios dentro del sistema.

En el Estado de la Estrella Solitaria, la información de Texas Children’s Health Plan precisó que un menor debe cumplir condiciones concretas para acceder a Medicaid o CHIP. Entre los requisitos se incluyen:

Residir en el estado

Ser ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal

Por su parte, Univista Insurance indicó que Medicaid en Florida se dirige a personas con ingresos extremadamente bajos.

Además, señaló que quienes no son ciudadanos deben acreditar residencia legal permanente durante al menos cinco años para calificar.