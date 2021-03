Nació el hijo de la presidenta de Banfield y ya es socio del Taladro... y de Lanús

Hace algunos meses, cuando Lucía Barbuto, la presidenta de Banfield, supo que estaba embarazada, dejó de ejercer como obstetra. Hoy nació Noah Lizenberg Barbuto y dos clubes disputan su corazón: el Taladro, del que son hinchas todos los Barbuto, y su clásico rival, Lanús, el club de Hernán Lizenberg, padre de la criatura. Ambas instituciones saludaron el nacimiento, el sábado, y dieron por hecho que el bebé formará parte de su familia de simpatizantes: ya es socio de las dos instituciones. Noah, entonces, tendrá que dividirse.

Noah nació hoy y ya entiende todo sobre la paternidad #PapáDelSur 😉 🇳🇬 💚🤍💚 🖐🏻 pic.twitter.com/UWRGnlDG0x — Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 13, 2021

Barbuto es la única presidenta de la Liga Profesional. Nacida el 13 de agosto de 1985 (35 años), se trasladó a Salto (provincia de Buenos Aires) y allí realizó sus estudios primarios. Más tarde regresó al sur bonaerense y se involucró de lleno en el club cuyos colores lleva en la sangre: Raúl Barbuto, tío de Reinaldo, el padre de Lucía, fue un histórico kinesiólogo de Banfield, donde trabajó hasta mediados de los 2000.

“Toda mi familia ha sido de hincha de Banfield y ha estado ligada club. La primera vez que vine a la cancha fue en brazos de mi papá. Después lo hacía con mi hermana, mis amigos… Y a los 18 años, cuando terminaba la secundaria, me cansé de sólo opinar en la tribuna y decidí involucrarme en la parte política”, dijo la presidenta de Banfield en una entrevista con la página web de la FIFA.

¡Bienvenido a la hermosa familia del Club Lanús, Noah Lizenberg Barbuto! 🇱🇻😍

#QueSeaGranate 😉 pic.twitter.com/qBofdFAVjZ — Club Lanús (@clublanus) March 13, 2021

Y añadió, sobre su historia familiar y el fútbol: “En el colegio a las mujeres nos hacían practicar hándbol o atletismo, y no tuve chance de hacerlo. Es algo que modificamos en los tres niveles del instituto educacional del club con el director deportivo: no quiero más deportes de mujeres y de varones, sino actividades mixtas. Así, el fútbol ya no es sólo para varones”.

El destino quiso que Barbuto formara una pareja con Hernán Lizenberg, fanático de...Lanús, el rival de siempre de Banfield. Lizenberg integra incluso la comisión directiva granate encabezada por Nicolás Russo: es revisor de cuentas. La historia del cruce entre granates y banfileños no termina ahí: la hermana menor de Barbuto, Sofía, está casada con el actual tesorero de Lanús, Ezequiel Naruk.

LA NACION