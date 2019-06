Delfina Pignatiello, bajó el récord sudamericano con los auriculares puestos Crédito: captura de video

Delfina Pignatiello no deja de sorprender. Su talento no tiene techo y en la etapa de Canet del Circuito Mare Nostrum, estableció un nuevo récord sudamericano con un tiempo de 8m24s33 en los 800 metros, tras obtener el segundo lugar detrás de la húngara Ajna Kesely. Pero no terminó allí su sorprendente producción, porque todo lo logró con los auriculares puestos. Tanta era la concentración de la nadadora argentina que no se dio cuenta que los tenía, hasta que terminó la carrera.

"Sí, eso pasó. Sí, todavía funcionan. No, no me di cuenta que los tenía puestos. Y no, no había música sonando durante la carrera", escribió Pignatello en su cuenta de Instagram.

Cuando finalizó la carrera la cara de la argentina lo dice todo, más allá de su gran tiempo, la cámara la toma cuando se quita uno de los auriculares, sacude la cabeza y hace un gesto muy divertido por su olvido. "mejor marca y récord sudamericano después de casi dos años. alguien está volviendo", publicó Delfina en sus historia de Instagram.

El nuevo registro conseguido por Pignatiello es el récord sudamericano absoluto en la prueba y lo consiguió al bajar su propia marca de 8m25s22, con la que se había quedado con el oro en el Mundial Juvenil de Indianápolis de 2017.