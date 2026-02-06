¿Cambios en los controles antidoping? Cómo se buscan evitar fraudes, escándalos e injusticias

Los países llevan mucho tiempo realizando pruebas de dopaje a sus propios atletas. Eso podría cambiar pronto.

Los nadadores chinos ganaron sus carreras olímpicas, subieron al podio y posaron para fotos con sus medallas en 2021. Años después, el mundo se enteró de que habían recibido autorización para competir a pesar de haber dado positivo en las pruebas de dopaje.

La revelación, publicada por primera vez por The New York Times en 2024, generó una crisis para la Agencia Mundial Antidopaje, el grupo responsable de garantizar la competencia justa en el deporte de élite. Los funcionarios chinos que realizaron las pruebas de dopaje no sancionaron a los nadadores, y la agencia tenía conocimiento de las mismas, pero decidió no intervenir.

El equipo femenino de relevos de estilo libre de 4x200 metros de China (Yang Junxuan, Tang Muhan, Zhang Yifan y Li Bingjie) ganó el oro en Tokio 2021 y luego se descubrió el fraude Matthias Schrader - AP

Ahora, en un esfuerzo por restaurar su credibilidad, la Agencia Mundial Antidopaje, mejor conocida como AMA, está considerando un cambio importante en las normas de control antes de grandes eventos como los Juegos Olímpicos. Tras años de depender en gran medida de las naciones más grandes para controlar a sus propios atletas antes de las principales competiciones internacionales, la agencia está a punto de recomendar un nuevo sistema en el que una organización independiente realizaría al menos parte de las pruebas. La AMA ha encargado a un grupo de trabajo que estudie la viabilidad de dicho cambio. Las conversaciones se están llevando a cabo demasiado tarde como para afectar a los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan este viernes en Italia, pero podrían entrar en vigor antes de que Los Ángeles albergue los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

La autoridad mundial ha negado rotundamente haber actuado mal en el episodio de 2021, o que se debiera haber prohibido a los nadadores chinos competir en los Juegos de Tokio tras dar positivo en trimetazidina, un medicamento para el corazón prohibido. El organismo regulador antidopaje chino descubrió que los nadadores habían ingerido la sustancia inadvertidamente a través de la contaminación de alimentos, y aunque algunos expertos consideraron el hallazgo inverosímil, la AMA coincidió con la versión china.

El Mundial de 2023 en Fukuoka, donde la china Li Bingjie logró la medalla plateada en los 800 metros libres, detrás de la célebre Katie Ledecky y superando a la australiana Ariarne Titmus PHILIP FONG - AFP

Cuando en 2024 salieron a la luz los informes sobre la gestión de las pruebas, la AMA y su veterano director general, Olivier Niggli, se enfrentaron a duras críticas de algunos miembros de la comunidad antidopaje mundial, especialmente en Estados Unidos. El organismo rector mundial de la natación recomendó que la AMA deje de permitir que los países realicen pruebas a sus propios atletas, un cambio que la AMA está discutiendo ahora.

En una entrevista, Niggli afirmó que el episodio de natación “indicó que las pruebas a los atletas antes de un evento importante, como los Juegos Olímpicos o quizás un campeonato mundial, al menos una parte debería ser realizada por una organización independiente, no por el organismo nacional antidopaje”.

La emoción de la rusa Kamila Valieva en los Juegos Olímpicos Invierno de Pekín 2022. Después llegó el escándalo

Añadió: “El riesgo, real o aparente, es que puedan tener un conflicto de intereses o ser parciales, porque si el héroe nacional da positivo, esto podría ser un problema para el país”. Se espera que el grupo de trabajo presente sus conclusiones en marzo. “Esto no es algo que tarde mucho en implementarse”, afirmó Niggli.

Un escándalo ruso

Unos Juegos Olímpicos de Invierno anteriores estuvieron en el centro del peor escándalo de dopaje en la historia del deporte. Rusia, en un esquema que involucró a agentes de su agencia de seguridad nacional, intercambió muestras contaminadas de sus atletas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 por muestras limpias, lo que permitió que los atletas tramposos pasaran desapercibidos. Una investigación descubrió que Rusia había estado manipulando los registros de dopaje de sus atletas durante años, corrompiendo numerosos eventos internacionales, incluyendo otros Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales.

Un escándalo relacionado con un fármaco para el corazón empañó los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín 2022, cuando Kamila Valieva, estrella del patinaje artístico de 15 años, compitió a pesar de haber dado positivo por la misma sustancia prohibida que las nadadoras chinas.

La bandera china durante la final de natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Más tarde se conoció que las nadadoras habían dado positivo en controles previos Charlie Riedel - AP

El mayor crítico de la AMA ha sido la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (AMA). Su director ejecutivo, Travis T. Tygart, sugirió que la presión para deslindar la responsabilidad de los controladores nacionales era una reacción exagerada a la conducta de “un par de manzanas podridas”.

“Es inexacto pintar al mundo entero como si favoreciera a sus propios atletas corruptos. Pregúntenle a Lance Armstrong y Marion Jones”, dijo Tygart, citando a dos ex estrellas deportivas estadounidenses desacreditadas, a quienes las pruebas de su agencia ayudaron a exponer. “Somos muchos los que priorizamos a los atletas limpios por encima de todo”.

Zhang Yufei, de China, compitiendo en la final de los 100 m mariposa femeninos en el Campeonato de Natación en Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

La AMA ha afirmado que el régimen de pruebas de Estados Unidos no está exento de reproches, criticándolo por incumplir las normas hace más de una década al permitir que los atletas que dieron positivo siguieran compitiendo. En ese caso, según informaron las autoridades estadounidenses, se les permitió seguir compitiendo para que pudieran trabajar de forma encubierta y colaborar en una investigación criminal sobre tráfico de personas y drogas, que resultó en condenas.

Antes de las competiciones olímpicas, la mayoría de los controles antidopaje son realizados por organismos nacionales y por federaciones individuales en algunos de los deportes más importantes. El programa de controles preolímpicos está diseñado por la Agencia Internacional de Controles (ITA), un grupo formado tras descubrirse la magnitud del programa de trampas en Rusia, responsable de los controles realizados durante los propios Juegos.

Niggli afirmó que, con un nuevo sistema, los controles previos a las competiciones podrían quedar en manos de empresas privadas, que ya realizan labores antidopaje, o se podría otorgar mayor responsabilidad a la ITA. Otros se muestran escépticos respecto a la independencia de dicha agencia, que recibe millones de dólares de financiación anual del Comité Olímpico Internacional e incluye a representantes del propio comité.

“La neutralidad depende del observador”, declaró David Howman, presidente de la Unidad de Integridad del Atletismo, el organismo independiente responsable de la lucha contra el dopaje en atletismo, y ex director general de la AMA.

La destreza de la patinadora rusa Kamila Valieva, compitiendo a los 15 años en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Valieva se vio envuelta en una polémica por dopaje CHANG W. LEE - NYTNS

Las pruebas previas a las grandes competiciones varían según el deporte y el país, y la forma y el momento en que se realizan se ajustan constantemente a medida que la ciencia avanza. Se espera que los mejores atletas en deportes como natación, atletismo y ciclismo proporcionen un período de una hora para verificar su paradero todos los días del año, lo que permite a los examinadores realizar visitas sorpresa.

Este tipo de pruebas ha demostrado ser eficaz en el atletismo, donde en los últimos años se han detectado numerosos atletas de alto perfil.

La nadadora canadiense Penny Oleksiak, siete veces medallista olímpica, cumple actualmente una suspensión de dos años por tres “fallos en la verificación de paradero”. Oleksiak ha negado haber consumido sustancias prohibidas.

El lunes, los medios de comunicación italianos informaron que una biatleta italiana, Rebecca Passler, había dado positivo por una sustancia prohibida en lo que se cree que es el primer caso de dopaje en el período previo a los Juegos de Invierno.

Otros deportes, en particular el fútbol, ​​dependen menos de estos métodos y, quizá por ello, los resultados positivos son relativamente raros. “Implementar un programa exhaustivo cuesta dinero”, afirmó Howman.