David Wood, exjugador de la NBA en el Capitolio; transmitió en vivo los hechos de violencia y luego se arrepintió

La lupa está sobre el estadounidense Klete Keller, que ganó dos medallas de oro olímpicas como compañero de relevos de Michael Phelps. El ex nadador fue identificado como uno de los partidarios de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos la semana última, según informan varios medios locales. También se lo vio a otro ex deportista en el Capitolio y fue el ex jugador de básquetbol David Wood, que tuvo una extensa carrera en la NBA y en la Liga de España.

El portal web de natación SwimSwam afirmó que al menos una docena de personas dentro del deporte identificaron al nadador, que llevaba una campera del equipo olímpico de EE.UU., y que aparecía en las imágenes difundidas en las redes de cuando la multitud estaba forcejeando contra la policía del Capitolio una vez dentro del edificio.

Klette Keller en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008; fue identificado entre los agresores en el Capitolio Fuente: AFP

No hay precisiones acerca de la presencia de Keller y cuando USA Swimming (la Federación de Natación de los Estados Unidos) fue consultada por este tema, por la agencia Reuters, no hubo respuesta de la entidad. Incluso, tampoco Keller se pronunció al respecto. Según el New York Times, Keller eliminó sus perfiles en las redes sociales, varios de las cuales, según la publicación, habían incluido una serie de mensajes a favor de Trump.

Keller, de 38 años, que había trabajado en los últimos años como agente de bienes raíces en Colorado Springs, pero en 2018, reveló que estaba "sin hogar " y que vivía en su automóvil, es cinco veces medallista olímpico con los Estados Unidos y participó de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

Uno de los momentos en los que aseguran haber visto a Keller es cuando un el periodista de Twonhall, publica un video en el que entre la multitud se ve a un hombre de gran estatura en le medio de la plena pelea con la policía por ingresar al Capitolio, aunque aseguran que el ex nadador no muestra una actitud violenta.

David Wood que fue compañero de Michael Jordan, en Chicago Bulls, escribió varios posteos agresivos de caracter político y religioso; más tarde, los borró

Otro exdeportista al que se vio en las imágenes entre las turbas de rebeldes en el Capitolio fue David Wood, a quién se lo conocía como "el Gladiador" y tuvo una larga carrera en la NBA. Wood actuó en la máxima competencia del básquet mundial entre 1988 y 1997. Jugó en Chicago Bulls (fue compañero de Michael Jordan), Houston, San Antonio Spurs, Detroit, Golden State, Phoenix, Dallas y Milwaukee. También se desempeñó en varios equipos de la Liga de España.

Su caso fue muy resonante, porque usó sus redes sociales para transmitir en vivo el momento del descontrol. No hizo falta que nadie lo identificara, sino que él mismo promocionó su participación en la revuelta. Hasta publicó varios posteos muy agresivos con contenidos políticos y religiosos.

Más tarde, se arrepintió y los eliminó. Cuando empezó a comentarse que muchas de sus conductas podían ser consideradas un delito, escribió en Facebook. "Borré la mayoría de mis publicaciones hoy. Fui a la manifestación del Capitolio y del Presidente Trump para rezar. Muchas personas me enviaron mensajes para mantenerlos informados, así que hice el streaming porque pensaba que la gente quería ver lo que estaba pasando", escribió.

