Quién es James Fishback, el candidato que quiere el cargo de DeSantis en Florida y propone un “impuesto al pecado”
El candidato republicano busca la gobernación estatal con una agenda dura en migración y una polémica iniciativa fiscal aplicada a ciertas plataformas de contenido digital
El 3 de noviembre se celebrarán las elecciones para elegir al próximo gobernador de Florida y ya se conocen los primeros aspirantes republicanos. Entre ellos está James Fishback, un inversionista de 31 años, que propone endurecer la política migratoria y avanzar con un “impuesto al pecado” como ejes de su campaña.
Hijo de inmigrantes y antecedentes como inversionista: la historia de James Fishback
James Thomas Fishback nació el 1.º de enero de 1995 en Davie, Florida. Es hijo de una inmigrante colombiana y de un trabajador de poda de árboles que luego trabajó como conductor de autobús.
Asistió a escuelas públicas en Florida antes de ingresar a la Universidad de Georgetown. Sin embargo, abandonó sus estudios universitarios a los 21 años para fundar su propio fondo de cobertura, Macrovoyant.
Después de su etapa inicial con su propio fondo de cobertura, trabajó como consultor y empleado en la firma neoyorquina Greenlight Capital entre 2021 y 2023.
En ese último año, fundó su propia compañía, Azoria Partners LLC. Asimismo, lanzó en Mar-A-Lago un fondo cotizado que invierte en empresas que no aplican políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión.
Carrera política y propuestas de campaña
Fishback anunció su candidatura en noviembre de 2025 con el objetivo de continuar el legado del actual gobernador Ron DeSantis y hacer del estado un lugar más asequible.
“En los próximos meses me reuniré con tantos votantes de Florida como pueda, donde vivan, trabajen y oren. Visitaré los 67 condados porque el próximo gobernador tiene que ser alguien con quien se pueda ver, hablar e incluso debatir", señaló.
Luego, agregó: “Espero verlos pronto. Estados Unidos es nuestro derecho de nacimiento y nunca dejaremos que nos lo roben".
En su discurso, presentó varias propuestas de campaña que incluyen medidas económicas y restricciones a la comunidad migrante:
- Reforma Laboral: propone detener lo que califica como la “estafa de las visas H-1B” para asegurar que los trabajadores locales y los graduados universitarios de Florida puedan obtener empleos.
- Protección de la Vivienda: planea prohibir que corporaciones como Blackstone, plataformas como Airbnb e inversores extranjeros compren viviendas en el estado, afirmando que las casas deben ser para las familias.
- Regulación de Centros de Datos de IA: prevé detener la construcción de cualquier centro de datos de Inteligencia Artificial que pueda elevar las facturas de electricidad o poner en riesgo el suministro de agua.
- Eliminación de Impuestos a la Propiedad: propone eliminar las tarifas sobre la propiedad para todos los residentes de Florida.
En una entrevista con el pódcast NXR Studio, presentó un impuesto del 50% sobre ingresos generados en OnlyFans. Esta medida la justifica bajo el concepto de “impuesto al pecado”.
Polémicas de James Fishback y denuncias
Durante su campaña, se conoció la denuncia de una mujer llamada Keinah Fort, quien afirma que Fishback “inició una relación” en la primavera de 2022, cuando ella tenía 17 años y él, 27.
De acuerdo con Florida Politics, la joven se unió a la organización sin fines de lucro fundada por Fishback, Incubate Debate en 2021, cuando tenía 16 años. Poco después, aseguró que él “cultivó sistemáticamente una relación con ella”.
En la primavera de 2023, después de cumplir 18 años, Fishback y Fort se mudaron juntos. De acuerdo con la página de LinkedIn de la joven, ella trabajaba entonces como directora de programa para Incubate Debate.
