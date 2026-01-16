Elecciones en Florida 2026: cuándo podría postularse Ron DeSantis nuevamente a gobernador

A falta de varios meses para las elecciones en Florida, el gobernador Ron DeSantis, que deja su cargo en enero de 2027, ya evalúa su futuro. Tras la votación en noviembre, podría volver a presentarse para el puesto en comicios posteriores. Frente a las especulaciones sobre su posible candidatura para presidente en 2028, aún no está claro cuáles serán sus próximos pasos.

Cuándo podría postularse Ron DeSantis nuevamente a gobernador

La Constitución de Florida establece en el Artículo IV, la Sección 5 que “nadie que haya servido como gobernador por más de seis años en dos mandatos consecutivos puede ser elegido para el período inmediato siguiente”. Esto significa que DeSantis no puede presentarse para una reelección este año.

Ron DeSantis podría volver a presentarse para gobernador de Florida después de que otra persona haya servido un término completo X @GovRonDeSantis

Actualmente, atraviesa su segundo mandato consecutivo, ya que fue elegido como gobernador en 2018 y reelecto en 2022. Según la legislación vigente, podría volver a postularse después de estar fuera del cargo por al menos un ciclo electoral completo.

De este modo, podría presentar una candidatura en una elección posterior (por ejemplo, en 2030 o más adelante) después de que otra persona haya servido un término entero como gobernador.

Sin embargo, no está claro qué sucederá con su futuro. En 2024, había lanzado una campaña para las internas republicanas para la presidencia, pero retiró su postulación frente al apoyo que tenía Donald Trump.

En reiteradas ocasiones, el gobernador republicano evitó hablar sobre su futuro político, por lo que se mantiene incierto para los analistas.

Los nuevos gobernadores de Florida son juramentados el primer martes después del primer lunes de enero después de una elección general. Con esta regla, el ganador de las elecciones asumirá el martes, 5 de enero de 2027, y DeSantis dejará su cargo durante esa jornada.

Elecciones en Florida: los principales candidatos a gobernador

Faltan pocos meses para celebrar los comicios generales, y ya resuenan los nombres de varios candidatos a gobernador del Estado del Sol. Uno de los más relevantes es Byron Donalds, un congresista que tiene el apoyo de Trump. Actualmente, es representante del 19.º distrito de Florida en la Cámara de Representantes de EE.UU. y lidera las encuestas más recientes.

Otro de los políticos con alto perfil es James Fishback, un empresario republicano con familia migrante que en el inicio de su campaña prometió continuar con el camino de DeSantis.

Byron Donald aparece como el principal candidato para suceder a Ron DeSantis X Byron Donalds y Ron DeSantis

Fishback propuso desincentivar la entrega de visas H-1B en la jurisdicción. Además, dirigió varias críticas a Donalds y aseguró que busca asegurar la asequibilidad para las familias de Florida.

En cuanto al Partido Demócrata, se destacan algunas figuras como el alcalde del condado de Orange Jerry Demings, Richard Dembinsky y David Jolly, quien entre 2014 y 2017 se desempeñó como congresista republicano.

En discusiones públicas, DeSantis mencionó como su “sucesora política” a su esposa Casey, quien hasta el momento no oficializó su candidatura.

Cuándo serán las elecciones en Florida: fechas clave y cargos

En las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 se votarán los siguientes cargos:

Gobernador y vicegobernador de Florida.

de Florida. Fiscal General (Attorney General) .

. Comisionado de Agricultura (Commissioner of Agriculture).

Jefe de Finanzas del Estado (Chief Financial Officer) .

. Senadores estatales (distritos pares).

(distritos pares). Representantes estatales (todos los distritos).

Las elecciones para gobernador de Florida se celebrarán el martes 3 de noviembre Freepik

Para los votantes del Estado del Sol, según el sitio web oficial del gobierno, las principales fechas a tener en cuenta son: