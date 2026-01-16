Quién gana las elecciones en Texas: las encuestas entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció en noviembre su intención de reelegirse para un cuarto mandato en las siguientes elecciones. De llegar a la boleta, podría enfrentarse a Gina Hinojosa, la candidata demócrata con mayor apoyo de su partido, según las encuestas.

Última encuesta: ¿gana Abbott o Hinojosa?

Una nueva encuesta de Emerson College Polling/Nexstar Media sobre las elecciones de en Texas de este 2026, realizada entre el 10 y el 12 de enero a 1165 votantes registrados activos, muestra que Abbott tiene una ventaja de ocho puntos sobre la demócrata (50,1% - 42,3%), mientras que el 8% está indeciso.

Abbott anunció la concesión de dos subvenciones por más de 400 mil dólares a dos escuelas del área de Austin Facebook Greg Abbott

De esos votantes, Hinojosa cuenta con el respaldo del 4,4% de los republicanos, mientras que el actual gobernador con el apoyo del 4,6% de los demócratas.

Entre los independientes, la demócrata obtuvo un 48,6% de aprobación y Abbott un 35,4%. Ambos cuentan con el 91% de apoyo de sus partidarios. La encuesta tuvo un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales.

El reciente sondeo también deja ver que la aprobación del gobernador está dividida: el 47,1% aprueba y el 47,4 desaprueba la labor del republicano. El presidente Donald Trump tiene un 48,1% de aprobación entre los votantes texanos y un 46,3% de desaprobación.

La economía se colocó como el tema más importante para los votantes de Texas con un 27,9%, seguida por las amenazas a la democracia con un 17,3%, la inmigración con un 14,3%, la atención médica con un 8,8% y la asequibilidad de la vivienda con un 7,9%.

Las primarias están programadas para el 3 de marzo y las elecciones generales tendrán lugar el 3 de noviembre Freepik

¿Quién es Gina Hinojosa y qué posibilidades tiene de enfrentarse a Abbott?

Gina Hinojosa nació y se crio en Río Grande Valley, tiene 52 años, y es conocida por su trabajo en la Cámara de Representantes de Texas. Se graduó de la universidad estatal y obtuvo su título de abogada en la Universidad George Washington.

Según señala su sitio web oficial, su carrera comenzó como abogada de derechos civiles y sindical, con la representación de trabajadores que reclamaban mejores salarios y beneficios. La representante tiene ascendencia mexicano-estadounidense.

En marzo de este 2026, los demócratas de Texas elegirán a un candidato que probablemente se enfrentará a Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre.

La representante Hinojosa lanzó su campaña el 15 de octubre de 2025 Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

Una sondeo, de finales de 2025, del Centro de Investigación y Encuestas de Políticas Públicas Barbara Jordan de la Universidad del Sur de Texas, a 1600 posibles votantes de las primarias demócratas, mostró que el 41% tiene la intención de votar por Hinojosa.

El gobernador de Texas iría por su cuarto mandato

Las elecciones primarias a gobernador de Texas están programadas para el 3 de marzo de 2026. Abbott, republicano, ya anunció que volverá a presentarse en busca de su cuarto mandato consecutivo al frente del Estado de la Estrella Solitaria.

Abbott fue elegido por primera vez para el máximo cargo estatal en 2014 y reelegido en 2018 y 2022. Si gana, se convertirá en el gobernante con más años de servicio en el estado al final de su cuarto mandato.

Cuando termine su actual gestión en 2027, el republicano habrá cumplido 12 años ininterrumpidos como mandatario. Sin embargo, a diferencia de otros estados, Texas no tiene un límite de reelección.