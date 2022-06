La emoción y el entusiasmo de Anita Alvarez, la nadadora que se desmayó y quedó fuera del Mundial, al alentar a sus compañeros

La Federación Internacional de Natación (FINA) le impidió competir este viernes en el Mundial de Budapest a la estadounidense Anita Alvarez, que el miércoles se desvaneció al final de la prueba de nado sincronizado y debió ser rescatada por su entrenadora. ”Está bien”, reiteró Selina Shah, doctora del equipo estadounidense, al explicar que la ausencia de Alvarez en la competencia por equipos respondió a que la FINA le bajó el pulgar por precaución.

Alvarez, de 25 años, no respiraba (llegó a estar dos minutos sin respirar) por sus propios medios cuando su entrenadora española Andrea Fuentes, ganadora de cuatro medallas olímpicas, se zambulló a la piscina para rescatarla, al comprender que algo andaba mal. Shah aclaró que la atleta estaba en condiciones de participar hoy en la prueba, pero “por decisión de la FINA no pudo hacerlo”. Y aclaró: “A mi entender, pudo haberlo hecho sin problemas”.

Una fotografía mágica para Anita Alvarez, con casi todas sus colegas PETER KOHALMI - AFP

Y fue más allá: ”Aporté todos los certificados médicos sobre el estado de salud de Anita, pero no se cuáles fueron los criterios para adoptar esta decisión”, completó. La FINA pareció responderle poco después cuando emitió un comunicado en el que reiteró: “La salud y la integridad de los deportistas están por encima de todos”.

”Comprendemos la desilusión que esta medida puede haber causado a la nadadora, pero fue adoptada pensando en que era lo mejor para ella”, agrega la nota. La médica del equipo estadounidense explicó que hasta el momento no pudo determinarse cuál fue la causa del desvanecimiento repentino de Alvarez y aclaró: “Analizaremos lo sucedido y haremos algunas pruebas para saber cuál fue el motivo”. Otra estadounidense que compite en el Mundial de Budapest, Katye Ledecky, conquistó la medalla de oro en los 800 metros libres, relegando a la australiana Kiah Melverton al segundo escalón de un podio que completó la italiana Simona Quadarella. Ledecky, que ostenta el récord mundial en esta disciplina, completó la distancia en 8′08″04 y sumó su quinto oro consecutivo en esta distancia, cuarto en este certamen.

Las entrenadoras Anna Voloshyna y Andrea Fuentes junto con Anita Alvarez, en un momento de relax en Budapest PETER KOHALMI - AFP

El triunfo de su compañera -entre tantos otros- fue un instante de genuina emoción para Anita, ya que desde el otro lado del mostrador, sin poder hacer lo que más ama, siguió con entusiasmo el camino de sus colegas. Rió, aplaudió y se abrazó con todos. Fue una hincha más, desde las tribunas, primero y al borde de la piscina, tiempo después.

Durante una entrevista con el diario El País, la atleta brindó detalles de lo que ocurrió. “Todo se volvió negro. Solo sentí que estaba dejando todo en la piscina”, advirtió. Y fue más allá: “En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo, me recuerdo pensando: ‘¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!’. En el pasado he sentido que me desvanecía. Esta vez creo que estaba muy conectada mentalmente, tan metida en mi papel, viviendo el momento tan intensamente, que estaba realmente disfrutando de mi actuación. Seguí, seguí, seguí…”.

Una situación angustiante: cuando Anita Alvarez fue sacada de la piscina por la entrenadora Andrea Fuentes y un miembro del torneo

Y dejó otras frases, con el mismo impacto: “En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más”. Contó qué sintió al ver las fotografías que la retrataron inconsciente. “Al principio me chocaron... Ahora pienso que las fotos son hermosas de alguna manera. Verme ahí abajo en el agua, tan en paz, tan en silencio, y ver a Andrea bajando con su brazo extendido intentando alcanzarme, como una superheroína…”.