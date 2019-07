Quién es el crack de la natación mundial que ganó 3 oros en 100 minutos

Dressel en acción: a los 22 años, está en el mejor momento de su carrera Crédito: AFP

GWANGJU, Corea del Sur.- Cien minutos para lograr tres medallas de oro. Así fue el espectacular sábado del estadounidense Caeleb Dressel, que dio un nuevo recital en la piscina de Gwangju, elevando a 6 su número de títulos en este Mundial y a 13 el total en su carrera.

Después de sus 7 oros mundiales hace dos años en Budapest, que le permitieron igualar el récord de número de títulos en una misma edición de Michael Phelps (2007), Dressel (22 años) está a un paso de igualar esa gesta, en una edición que acaba este domingo.

La exhibición de fuerza del nadador de Florida comenzó con la final de 50 metros, donde se impuso con un tiempo de 21s004/100 centésimas, lo que le convirtió en el más rápido de la historia en esta prueba sin tener en cuenta los resultados conseguidos con los trajes de baño de poliuretano que generaron una gran polémica en este deporte hace una década, antes del cambio de reglamentación.

Los triunfos en 50m libres y 100 mariposa

Por detrás de Dressel quedaron en esa final el brasileño Bruno Fratus y el griego Kristian Gkolomeev, ambos medalla plateada, pero relegados a más de cuatro décimas del ganador.

Caeleb Dressel, el hombre de los tatuajes, celebra el oro en los 100 mariposa Crédito: Reuters

Apenas media hora más tarde, Dressel volvía a saltar al agua, en la final de los 100 metros mariposa, donde venció con 49s66/100, dejando a su escolta a más de un segundo. El viernes, en las semifinales, Dressel ya había pulverizado el récord del mundo de Phelps en esa distancia (49s50 contra 49s86 de la leyenda olímpica.

El 'Dressel Show' terminó con el relevo 4x100 metros mixto, donde Estados Unidos ganó con un nuevo récord del mundo (3m19s40/100), con la estrella del equipo como integrante del cuarteto. Australia (3m19s97/100) y Francia (3m22s11/100) no pudieron hacer nada ante el nuevo fenómeno de las piscinas.

Dressel, el más alto, en la posta mixta de 4x100 de Estados Unidos que le dio su tercer oro del sábado Crédito: AP

Dressel eclosionó en el Mundial en Budapest 2017 y Gwangju 2019 está siendo su consagración. "No fue fácil en 2017 y no lo ha sido aquí tampoco. Estoy contento de que haya terminado este sábado. ¡Ya no tengo ganas de nadar más esta noche! Pero mañana (domingo) estaré listo para nadar una última vez. Y rápido", prometió.

Y él mismo avisa de que tiene margen de progresión. "Nunca he hecho una carrera perfecta en toda mi vida. Puede que no ocurra. Siempre se puede mejorar", subraya el prodigio de la natación, cuyo brazo izquierdo está saturado de tatuajes (un águila, un oso, una bandera estadounidenses, unas naranjas...).

El domingo puede conseguir un 7° oro y emular lo que logró en Budapest 2017: será con la posta 4x100 metros estilos.

El 15° de Katie Ledecky

La espectacular actuación de Dressel eclipsó el 15° título mundial de Katie Ledecky, que consiguió su primer oro en Gwangju al ganar los 800 metros en estilo libre. Ledecky, de 22 años, aventajó en el final a la italiana Simona Quadarella, a la que relegó a más de un segundo: 8m13s58/100 contra 8m14s99/100.

Quadarella obtuvo la medalla plateada, mientras que el bronce fue para la australiana Ariarne Titmus (8m15s70/100), que el domingo pasado había destronado a Ledecky en los 400 metros.

La estadounidense, cinco veces campeona olímpica, fue luego declarada baja para los 200 metros y para la final de 1500 metros en Gwangju 2019 por motivos médicos. Pudo reaparecer para llevarse el título en los 800 metros.

Fuente: AFP