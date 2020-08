LeBron James y Anthony Davis, la dupla de estrellas que quiere devolverle el anillo a Los Angeles Lakers Crédito: USA Today

Juan Manuel Trenado Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 11:00

El show ofensivo sin restricciones seguramente dará lugar a defensas un poco más intensas y preparadas. Los playoffs suelen poner a la NBA en la versión más seria y científica. La posibilidad de repetir partidos contra un mismo equipo aumenta el estudio sobre el rival y los jugadores se enfocarán más en sus obligaciones a la hora de impedir que los talentos se desplieguen libremente. La consecuencia es que en la burbuja encerrará, ahora sí, al mejor básquetbol del mundo.

Hasta ahora el desafío sólo incluyó a los equipos que no tienen chances de pelear por el anillo. Sin ventajas de localía en los playoffs, para los conjuntos que ya tenían asegurados los principales puestos, pelear por sumar victorias dejó de tener sentido. En todo caso, fue una extensión de los partidos de preparación. Se vieron buenos juegos, pero ya ninguno se permitirá descuidos.

El MVP de la última final de la NBA con Toronto, ahora encara un nuevo desafío con Los Angeles Clippers Fuente: AP

Todo cambia con los playoffs. Incluso con este novedoso duelo de play-in, que se instauró como medida de emergencia, pero que podría terminar extendiéndose como un incentivo extra de la temporada regular. El atractivo es tangible. Ya no son ocho lugares, sino nueve los que se ofrecen con posibilidades de playoffs. Porque si el octavo equipo tiene apenas 4 o menos victorias de ventaja sobre el noveno, está obligado a jugar un "repechaje" para validar su posición. La desventaja para el peor posicionado es que debe ganar dos partidos seguidos para revertir el puesto. Un solo triunfo alcanzará para que el octavo sostenga el privilegio.

El nuevo formato lo estrenarán Portland y Memphis (jugarán esta noche) y se dio porque, con la interrupción por la pandemia, no todos los equipos llegaron con la misma cantidad de partidos jugados al final. Al proponer una clasificación por porcentajes de victoria, se acordó que lo mejor era otorgar una oportunidad extra. Y aunque todavía no empezó, la opción resultó tan atractiva que la NBA ya planea incorporarla de aquí en más, cuando reine la nueva normalidad.

Portland consiguió la chance de jugar el novedoso play-in en gran parte gracias a la formidable actuación de Damian Lillard en la burbuja Fuente: AP

Los candidatos son los mismos que antes de la interrupción por el coronavirus, por supuesto. Los dos equipos de Los Angeles, Lakers y Clippers, parecen ser los que tienen más posibilidades desde una costa. Milwaukee, el conjunto de mejor récord en la temporada regular, naturalmente se ganó el respeto en la otra. Pero todavía quedan dudas respecto Giannis Antetokounmpo, el jugador más dominante del momento, pero que todavía no ha demostrado que puede plasmar esa virtud en liderazgo para llevar a su equipo al campeonato. Y, aunque perdió a su mejor figura, Kawhi Leonard, el campeón Toronto no deja de sorprender por su tenacidad. Sería una sorpresa, pero no algo imposible.

Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers (1) vs. Portland o Memphis

LeBron James, que asumió la posición de base, parece determinado a quedarse con todo. Cuenta con la ayuda de un Anthony Davis en muy buena forma. Hay, sin embargo un problema por resolver en el perímetro. Avery Bradley no ingresó en la burbuja por motivos personales, y Rajon Rondo acaba de entrar, pero se recupera de una lesión. Para reemplazarlos, contrató a Dion Waiters y a JR Smith, dos conocidos de LeBron en su etapa en Cleveland. La integración de ambos no ofrece garantías, por el momento.

El rival surgirá del play-in y los Lakers no deberían tener problemas para pasar la rueda. Memphis está liderado por el joven Ja Morant y cuenta con buenas alternativas para el juego interior con Jonas Valanciunas y Jaren Jackson Jr. Portland, por su parte, podría representar una amenaza mayor con un Damian Lillard incontenible en la burbuja. Pero más allá del aporte del pivote bosnio Jusuf Nurkic, no encontró todavía apoyo suficiente en el resto de la formación. Necesitará que CJ McCollum y Carmelo Anthony tengan constancia anotadora.

Fechas:18/8 (a las 20); 20/8 (20); 22/8 (20); 24/8 (20). De ser necesario se jugará el 26, 28 y 30, en horarios a confirmar.

Los Angeles Clippers (2) vs. Dallas (7)

Todo a favor de Clippers, por un plantel con mucha jeraquía, por Leonard y Paul George, pero también por Lou Williams, Reggie Jackson y la inminente reincorporación de Montrezl Harrell. Es, sin embargo, una de las series que se presenta como la más atractiva, porque Luka Doncic, con potencial para ser el mejor jugador del mundo, es un espectáculo permanente y tiene como gran incentivo su primera participación en playoffs. Forma un buen tándem con Kristaps Porzingis, pero no muestra una gran consistencia como equipo.

Fechas: 17/8 (a las 20); 19/8 (20), 21/8 (20); 23/8 (14.30); de ser necesario, se jugará el 25, 27 y 29/8 (horario a confirmar).

El esloveno Luka Doncic tiene todo para ser el mejor del mundo; por primera vez jugará los playoffs de la NBA, aunque las posibilidades de avanzar son limitadas, ya que se enfrentará con Los Angeles Clippers Fuente: AP

Denver (3) vs. Utah (6)

Las importantes bajas de Gary Harris y Will Barton no privan a los Nuggets de una gran variedad de recursos encabezados por el fabuloso pivote serbio Nikola Jokic. Necesita que el base Jamaal Murray recupere su mejor forma, pero tiene, aunque sin brillo, regularidad y versatilidad en Monte Morris, Torrey Craig y Jerami Grant. Además, puede alargar la rotación con el recuperado Bol Bol, aunque habrá que ver si Mike Malone tiene confianza para darle minutos en playoffs.

Su rival no tiene tantos recursos desde el banco y ese, tal vez, sea uno de los motivos de la irregularidad que lo caracteriza. Con una diferencia tan grande entre la primera y la segunda unidad, los titulares, sostenidos por Donavan Mitchell y Rudy Gobert, sufren un gran desgaste.

Fechas: 17/8 (12.30); 19/8 (15); 21/8 (15) y 23/8 (20); de ser necesario, se jugará el 25, 27 y 29 (horario a confirmar).

Oklahoma City (4) vs. Houston (5)

El Small Ball de los Rockets parece ser la clave de la serie. O mejor dicho, la clave de todo el certamen para Houston. Si consigue sumar 16 noches inspiradas en los tiros de tres puntos, hasta podría ser campeón. Claro que eso es poco probable. Por el estilo que eligió, apoyado en Big Data, el equipo juega sin pivote y lanzó un promedio de 55 triples por partido. Si el porcentaje de acierto es bueno, gana; si es malo, pierde. No tiene término médio ni plan alternativo de juego. Es una decisión y está tomada, así jugarán James Harden y Russell Westbrook.

James Harden sigue tirando; otra temporada impresionante para el jugador de Houston, que apostó fuerte al small ball y no tiene plan B Fuente: AP

Oklahoma City, por su parte, cuenta con un renovado Chris Paul que, a los 35 años, y luego de aprovechar el receso para hacer una dieta a base de plantas, llegó afinado en lo físico y renovado en lo deportivo, con una versión muy parecida a la de sus mejores tiempos. Shai Gilgeous-Alexander y Danilo Gallinari aportan el tiro exterior y Steve Adams rudeza cerca del aro.

Fechas:18/8 (17.30); 20/8 (14.30); 22/8 (17); 24/8 (15); de ser necesario, se jugará el 26, 28 y 30/8 (horario a confirmar).

Conferencia Este

Milwaukee (1) vs. Orlando (8)

La serie parece decidida antes de empezar. El poderío de los Bucks, que rodearon a Antetokounmpo está a la vista. No necesita más estrellas, ya que está rodeado de jugadores utilitarios que saben su rol y acompañan: Eric Bledsoe, Kris Middleton, George Hill y los hermanos Brook y Robin Lopez en el juego interior.

Orlando está de mal en peor. El ánimo del equipo quedó por el piso después de las cinco derrotas cosecutivas y la lesión de Jonathan Isaac. El montenegrino Nikola Vucevic es el sostén de una formación que depende de bases inestables como DJ Agustine y Markelle Fultz. Necesitará mucho de sus tiradores, Evan Fournier y Terrence Ross. Pocas expectativas.

Fechas: 18/8 (12.30); 20/8 (17); 22/8 (12); 24/8 (12.30); de ser necesario, se jugará el 26, 28 y 30/8 (horario a confirmar).

Dominio gigante: el griego Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores más dominantes de la NBA; ¿le alcanzará para llevar a Milwaukee al anillo? Fuente: AP

Toronto (2) vs. Brooklyn (7)

Los Raptors son los campeones y juegan como tal. Tal vez el mejor equipo defensivo en la burbuja. Tras la partida de Leonard subieron su rendimiento jugadores como Pascal Siakam y Fred Van Vleet. Es una formación muy compacta y segura de su juego. Los Nets, que desde un comienzo no contaron con Kevin Durant y Kyrie Irving (con todo lo que eso representa en el presupuesto del resto del equipo), más adelante fueron perdiendo jugadores valiosos, como DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie. Con Caris LeVert que no tiene a tirar todas las pelotas que caigan en sus manos, y el regreso de Jarret Allen, recupera algo de confianza, pero lleva todas las de perder.

Fechas:17/8 (15); 19/8 (12.30); 21/8 (12.30) y 23/8 (17.30); de ser necesario, se jugará el 25, 27 y 29 (horario a confirmar).

Boston (3) vs. Philadelphia (6)

Otra de las series atractivas de la primera rueda. Los Celtics de Brad Stevens tienen versatilidad, hambre y agresividad en el perímetro, con varios jugadores que alternan posiciones y se entienden a la perfección. Marcus Smart, Jalen Brown, Jayson Tatum, Gordon Hayward, más el poder goleador de Kemba Walker. Joel Embiid parece haber quedado muy solo en los Sixers, que tras la lesión de Ben Simmons bajaron en la cotización. Pero incluso antes de esa lesión, el equipo mostró problemas en el juego, con posesiones muy poco dinámicas para un básquet que se juega cada vez a mayor velocidad.

Fechas:17/8 (17.30); 19/8 (17.30); 21/8 (17.30) y 23/8 (12); de ser necesario, se jugará el 25, 27 y 29 (horario a confirmar).

La formación de Brad Stevens, con muchos jugadores versátiles y polifuncionales, tienen en Jasyon Tatum a su mayor talento; Boston aspira a llegar alto en el Este Fuente: AP

Miami vs. Indiana

Los tiradores más efectivos de la competencia (con Duncan Robinson, Jae Crowder y Tyler Herro), un líder muy completo como Jimmy Butler y una rotación de balón que pocos equipos tienen hacen que el Heat sea el favorito. Pero no deberá descuidarse ante un Indiana que mostró buenas actuaciones en la burbuja. Sin Domantas Sabonis, se vio obligado a cambiar su juego (ya no tiene un grande que desequilibre desde el pick and roll), la adaptación no fue mala y descubrió a una figura inesperada, como TJ Warren. La formación titular suele cambiar y tal vez eso permite que algunos jugadores suplentes se sientan más valiosos en la estructura de un plantel corto.

Fechas:18/8 (15); 20/8 (12); 22/8 (14.30); 24/8 (17.30); de ser necesario, se jugará el 26, 28 y 30/8 (horario a confirmar).

El mejor y el histórico, afuera

Phoenix Suns fue el mejor del último tramo de la temporada regular. Ganó los ocho partidos que jugó, pero increíblemente no le alcanzó para tocar la novena posición, que le hubiera dado una posibilidad en el play-in. La otra noticia que, por esperada no deja de ser llamativa, es que San Antonio Spurs se quedó fuera de los playoffs por primera vez en 22 años.

La vida en la burbuja

Después de algunas tímidas quejas iniciales, la mayoría de los jugadores mostró su agrado por las condiciones de la burbuja de Orlando y, fundamentalmente, por el gran esfuerzo que significó para la competencia montar semejante espectáculo.

El encierro de los jugadores tendrá un alivio para aquellos equipos que avancen a la segunda rueda de los playoffs. Se les permitirá integrar a la burbuja a cuatro familiares siempre que se pueda comprobar una línea directa en el parentesco. De ellos, uno solo podrá asistir a los partidos.

Igualdad y desafío a Trump: los reclamos sociales están presentes en cada partido en la reanudación de la NBA; el presidente estadounidense mostró varias veces su desagrado por la actitud de la liga y los jugadores Fuente: AP

El reglamento de la NBA le aclaró a los jugadores. "No podrán ingresar preparadores físicos particulares, masajistas, chefs personales, peluqueros, artistas de tatuajes y actuales/posibles socios de negocios, agentes de representación certificados (salvo que sean familiares), entre otros".

El experimento permitió que la NBA cumpliera una parte de los contratos con sus sponsors, pero eso no significa que sea un éxito en lo comercial. "Es mejor jugar que no jugar, pero en términos netos, no jugar no es tan diferente de lo que la gente podría pensar -explicó el comisionado Adam Silver-. Es muy costoso lo que estamos haciendo. No es un modelo sustentable, pero también reconocemos que este virus se terminará y en algún momento retomaremos una operación de negocios normal y con los hinchas en las tribunas".