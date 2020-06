El isotipo del equipo de fútbol americano Washington Redskins. Fuente: AP - Crédito: archivo

El asesinato a George Floyd conmocionó a Estados Unidos, dio la vuelta al mundo y se volvió un símbolo global de la lucha contra el racismo. A la ola de protestas en ese país se acopló Washington Redskins, una franquicia de la NFL, la liga de fútbol americano. Pero las cosas no le salieron como lo esperaba. Sumarse a la campaña Blackout Tuesday no le reportó beneficios a la organización, sino que reavivó un viejo fuego: ahora vuelven a pedirle que cambie el nombre de "Pieles Rojas" y que modifique su isotipo. "Tiene doble moral", le espetaron a la histórica franquicia.

Esta vez, Redskins recibió presiones al ser considerado su nombre como un insulto "racista", especialmente por parte de la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser. "Pienso que ya es tiempo de que el equipo trate algo que ofende a tanta gente. Washington Redskins es una gran franquicia, con una gran historia que es amada en Washington, y merece un nombre que refleje el afecto que hemos desarrollado por el equipo", señaló la demócrata Bowser. Además, la funcionaria consideró que el nombre era "un obstáculo" para que el equipo construyera un nuevo estadio en el distrito, probablemente en terrenos alquilados por el estado federal.

Hay más: la mascota del equipo es un indio piel roja y eso molesta a mucha gente. Aborígenes consideran que es el momento propicio para el cambio, pero el dueño de la franquicia, Dan Snyder, no está analizando una modificación de nombre. "Piel roja" es una expresión utilizada para designar a los indígenas del territorio estadounidense y en algunos sectores es definida como "normalmente ofensiva".

El debate sobre la alteración de la denominación lleva varios años y en los primeros días de junio se endureció nuevamente. Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, acusó al equipo de doble moral cuando se unió a las protestas por el caso Floyd. "Simplemente, cámbiense el nombre", dijo a los involucrados.

Ocasio-Cortez, del partido Demócrata, tomó la posta de Barack Obama, que en su momento recomendó a Redskins cambiar de denominación. "En esta ciudad hay mucha gente disgustada con ese nombre. Ofenden a mucha gente", justificó cuando era presidente. "Si yo fuera el dueño del equipo y supiera que el nombre ofende, pensaría seriamente en cambiarlo", manifestó en 2013.

En este contexto, esta semana la estatua de un ex dueño de Washington Redskins, George Preston Marshall, fue removida en las afueras del estadio RFK. El ex directivo fue forzado a integrar jugadores negros al equipo a principios de la década de los sesentas. Events DC, empresa encargada del RFK, realizó la operación. "El símbolo de una persona que no creía que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales -y que de hecho trabajó contra la integración- está en contra de todo lo que nosotros, como personas, ciudad y nación, representamos", justificó un comunicado. La franquicia no hizo comentarios sobre la remoción de la estatua. El estadio ya no está bajo su control.

El nombre "Redskins", adoptado en 1933 para sustituir a "Braves", levantó muchas controversias a lo largo de las últimas décadas. Snyder es dueño de la franquicia desde 1999 y no dio indicios de que vaya a hacer una variación como la que sí hizo el equipo de Washington en la NBA en 1995. Por entonces cambió de "Bullets" ("Balas") a "Wizards" ("Hechiceros"), debido a la violencia y los altos índices de criminalidad en la capital estadounidense.

Washington Redskins fue fundada hace 87 años, ganó tres Super Bowl (1983, 1988 y 1992) y forma parte de la Conferencia Nacional y de la División Este. En 2016, Snyder dijo que el equipo, los fanáticos y la comunidad consideraban que el mote que llevaban representaba "honor, respeto y orgullo".

