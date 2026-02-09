El periodista que se quebró al aire por el show de Bad Bunny: “Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos”

John Sutcliffe, periodista de ESPN, se emocionó tras el show que brindó Bad Bunny en el medio tiempo de la final del Super Bowl. En su descargo, el histórico comunicador declaró estar impactado por la impronta del discurso del intérprete puertorriqueño, que cantó en español ante la mirada del espectador estadounidense.

“He tenido la fortuna de cubrir 34 Super Bowl, soy hijo de una mujer americana y esto fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bad Bunny, te guste o no su música, fue con amor, con cultura, con cariño, en un mundo donde de repente todos se están peleando”, expresó el periodista, quien comenzó a acusar recibo de una fuerte emoción por el espectáculo que brindó el puertorriqueño.

Acto seguido, Sutcliffe reconoció la presencia de Ricky Martin y Lady Gaga. “Desde México, Argentina, Colombia, Chile, desde donde estés, vale la pena tener una lágrima en el ojo y sentirse orgulloso: Benito le cantó, en español, a la fiesta más importante de los americanos”.

Sutcliffe, de origen mexicano-estadounidense, expresó su satisfacción en medio de la transmisión y dejó en clara su postura en medio de severos inconvenientes entre Bad Bunny y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a quien le dedicó un doble discurso en los Premios Grammy por la intervención del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos).

Bad Bunny, en el show del medio tiempo del Super Bowl, baila salsa con Lady Gaga

De esta forma, el periodista subrayó la importancia del show de Bad Bunny, quien alzó las banderas de América Latina y bajó un mensaje de liberación a los jóvenes que se sienten representados por la causa y buscan en la música y el deporte una forma de expresarse.

Sutcliffe comenzó su carrera en el año 2000 como periodista en ESPN al cubrir el futbol mexicano para Sportscenter. Con el correr de los años, comenzó a seguir a la selección de México y realiza coberturas especiales de eventos de NBA y NFL para esta cadena deportiva.

Quién ganó el Super Bowl

La edición número 60 del Super Bowl se disputó este domingo por la noche en el Levi’s Stadium de California. La victoria fue para Seattle Seahawks con un contundente 29 a 13 sobre New England Patriots gracias a una defensa dominante.

Seattle Seahawks ganó la final del Super Bowl

El Jugador Más Valioso (MVP) fue Kenneth Walker III de Seattle, quien acumuló 135 yardas en carrera y se convirtió en el primer deportista de su posición en recibir la premio desde que en 1998 lo logró Terrell Davis de los Denver Broncos en la definición sobre Atlanta Falcons.

Fue la segunda vez en la historia que el Levi’s Stadium de California recibió la final del Super Bowl: la anterior data de hace una década, en 2016, con triunfo de Denver Broncos ante Carolina Panthers 24 a 10.

