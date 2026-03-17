Quién es Emma Ramírez, la novia de Nico Paz que sería la incorporación más nueva de La Scalot para el Mundial 2026

La selección argentina atraviesa un presente inmejorable, marcado por una racha de éxitos y un plantel repleto de figuras consagradas. En ese contexto, el Mundial 2026 asoma en el horizonte como una oportunidad concreta para volver a ilusionarse con hacer historia. Mientras se espera la presencia de los nombres habituales, comienzan a surgir jóvenes talentos que empujan desde abajo y buscan ganarse su lugar dentro del equipo. Entre ellos aparece Nico Paz, el mediocampista del Como (Serie A) que ya es señalado como una de las grandes promesas y sobre quien crece la expectativa de si formará parte de la próxima convocatoria.

Oriundo de Santa Cruz de Tenerife, Nico Paz nació y se crió en España, país al que su familia se trasladó por la carrera de su padre, Pablo Paz, quien es argentino pero desarrolló gran parte de su trayectoria profesional allí y se estableció definitivamente en ese territorio. Sin embargo, haber crecido lejos no debilitó su vínculo con la Argentina: por el contrario, su sentido de pertenencia se mantuvo firme y lo llevó a elegir la camiseta albiceleste, priorizándola incluso en su salto a la selección mayor.

Nico Paz ya es considerado como la nueva joya de la Selección (Foto: Instagram @nicopaz1o)

En caso de que finalmente diga presente en el Mundial 2026, Nico Paz no solo sumaría minutos dentro de la cancha, sino que también aportaría una nueva figura al ya instalado “equipo” de parejas que acompaña a la selección en la Copa del Mundo. A nombres consolidados como Antonela Roccuzzo, Camila Galante, Valentina Cervantes, Mandinha Martínez e incluso Tini Stoessel, podría sumarse Emma Ramírez, su novia, quien ya es furor en redes sociales y comienza a captar todas las miradas.

Moda, viajes y lifestyle: quién es Emma Ramírez, la novia de Nico Paz

La joven muestra distintos momentos de su vida personal y sus viajes (Foto: @emmaramirezz_)

La joven española mantiene un perfil activo en redes sociales, donde se muestra con su pareja con frecuencia, en donde demuestran el vínculo especial que mantienen. Incluso fue el propio futbolista quien, en un video de TikTok de La Gazzetta dello Sport, bajo la consulta de “si estaba comprometido”, él respondió afirmativamente. De todos modos, no dio demasiados detalles, lo que alimentó aún más la curiosidad alrededor de su figura.

La pareja se muestra muy consolidada en redes (Foto: @emmaramirezz_)

En su cuenta de Instagram, Emma ya supera los 28 mil seguidores y construye una identidad marcada por el contenido lifestyle. Sus publicaciones combinan postales de su día a día con looks cuidadosamente elegidos, viajes y salidas, logrando posicionarse como una referente de estilo para su audiencia. Más allá de su vínculo con el jugador, su presencia digital crece por sí sola, con una estética definida que marca tendencia y capta la atención de quienes siguen de cerca el universo de las parejas de futbolistas.

Desde viajes y momentos cotidianos, la pareja muentra varios momentos de su vida (Foto: @emmaramirezz_)

Las imágenes que comparte también reflejan una vida atravesada por experiencias de lujo y destinos soñados. Desde escapadas románticas en Disneyland hasta paseos por el Lago di Como, Emma muestra una faceta íntima y relajada, siempre acompañada por el futbolista.

Emma y Nico, en Lago Di Como

En ese contexto, su figura se consolida como una de las nuevas caras a seguir dentro del entorno de la selección argentina, con un estilo propio que trasciende lo deportivo y empieza a instalarse en el mundo digital.