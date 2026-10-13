No es Vozinha: un arquero del Mundial 2026 rompió un Récord Guinness y le entregaron su certificado oficial

El arquero Eloy Room recibió un reconocimiento oficial de los Guinness World Records por su desempeño en el Mundial de la FIFA 2026. El futbolista de 37 años concretó 16 atajadas durante el empate sin goles entre Curazao y Ecuador en el Kansas City Stadium. Esta cifra igualó el registro histórico de mayor cantidad de intervenciones en un solo partido mundialista, marca que pertenecía desde Brasil 2014 al estadounidense Tim Howard. De igual manera, el organismo rectificó la cifra inicial a 15 paradas tras una revisión posterior del encuentro, número que se observa en el certificado.

Gracias a sus 15 atajadas, Eloy Room consiguió el récord Guinness de más paradas en un Mundial (Foto: Instagram @eloyroom)

El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo E, tuvo un dominio abrumador del equipo sudamericano dirigido por Sebastián Beccacece. Ecuador tuvo el 75% de la posesión, lanzó 27 disparos totales y ejecutó 642 pases. Curazao resistió el asedio mediante una estructura defensiva sólida y las intervenciones precisas de su portero. Room, quien milita en el Miami FC, salvó su valla en situaciones de riesgo ante remates de Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Willian Pacho, Nilson Angulo y Pedro Vite. Este resultado permitió a la selección caribeña sumar el primer punto de su historia en una cita mundialista.

La atajada de Eloy Room a Enner Valencia fue clave para que Curazao consiga su primer punto mundialista

El arquero celebró la distinción a través de sus redes sociales: “Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré”. Room también enfatizó el valor colectivo del logro para su nación: “Orgulloso de hacer historia y representar a nuestra hermosa isla de Curazao en el escenario mundial”. Además, el futbolista dedicó el reconocimiento a su gente por el respaldo recibido a lo largo de su carrera deportiva. “Este récord no es solo mío, nos pertenece a todos”, aseguró el guardameta en su cuenta oficial de Instagram. La publicación también incluyó una mención especial para el equipo de béisbol de la Liga Pequeña de su país.

Eloy Room se mostró orgulloso tras recibir la distinción oficial (Foto: Captura Instagram @eloyroom)

Curazao se posicionó en este Mundial como la nación de menor tamaño poblacional clasificada al certamen. La actuación de su arquero resultó determinante para sostener el arco en cero frente a la presión ecuatoriana. El certificado recibido por el jugador destaca su capacidad de reacción bajo los tres palos durante los 90 minutos. Este hito deportivo coloca a Room en los registros históricos de la competencia internacional, lo que consolida su legado personal y el de su seleccionado nacional ante el mundo del fútbol profesional.