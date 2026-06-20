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Ecuador vs. Curazao, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El equipo sudamericano se juega en Kansas su futuro en la Copa del Mundo

Ecuador, una fiesta en las tribunas del estadio de Kansas
Ecuador, una fiesta en las tribunas del estadio de KansasMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Máxima, con dos camisetas

Máxima y Guillermo presenciaron la goleada de Países Bajos por 5 a 1 sobre Suecia, después fueron al vestuario a festejar y, horas más tarde, estuvieron en el partido de Curazao con Ecuador. Los reyes de los Países Bajos viajaron de Texas a Kansas junto con su hija menor, la princesa Ariane.

Virgil van Dijk, en el vestuario junto a Máxima y Guillermo; horas después, la reina disfrutó del partido de Curazao
Virgil van Dijk, en el vestuario junto a Máxima y Guillermo; horas después, la reina disfrutó del partido de Curazao

Al rojo vivo

A primera hora, Alemania superó por 2 a 1 a Costa de Marfil, se clasificó y encabeza las posiciones del Grupo E, con 6 puntos. Lo sigue Costa de Marfil, con tres unidades y cierran la zona Ecuador y Curazao, sin puntos, que juegan a continuación.

Curazao, confirmado

El seleccionado de Curazao forma con Room; Floranus, Obispo, Brenet, Gaari y Fonville; Leandro Bacuna, Comenencia y Juninho Bacuna; Tah Chong y Locadia.

Ecuador, confirmado

La selección de Ecuador forma con Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié y Estupiñán; Alcívar, Caicedo y Pedro Vite; Plata, Yeboah y Enner Valencia.

El rival

El equipo caribeño sufrió la peor derrota de la primera fecha al caer por 7 a 1 contra Alemania por un doblete de Kai Havertz y anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1). Dick Advocaat es el DT más longevo, con 78 años y el dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron fuera del territorio al que representan. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong.

Los hinchas, con música y color
Los hinchas, con música y colorMICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El primer partido

La Tri comenzó su participación con el pie izquierdo. Cayó ante Costa de Marfil por 1 a 0, con un gol de Amad Diallo, en un compromiso disputado en Seattle, Estados Unidos. Los dirigidos por Sebastián Becaccece ahora están obligados a sumar puntos en las dos jornadas que quedan, frente a Curazao y Alemania, para aspirar con la clasificación a los 16vos de final.

Bienvenidos al partido en vivo

Desde las 21, Ecuador se enfrenta con Curazao, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chino Ma Ning, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Todo lo que pase, minuto a minuto, en LA NACION.

Por Ariel Ruya
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