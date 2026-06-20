Ecuador vs. Curazao, en vivo por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Desde las 21, Ecuador se enfrenta con Curazao, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chino Ma Ning, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Todo lo que pase, minuto a minuto, en LA NACION.