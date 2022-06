“El trabajador siempre tiene razón”: el fuerte cruce entre dos periodistas de ESPN por el mercado de pases

Los columnistas de F12 (ESPN), Mariano Juan y Leo Gabes, discutieron este jueves acerca del presente mercado de pases. Todo comenzó cuando el periodista Esteban Edul contó que el mediocampista Gerónimo Poblete, que en marzo llegó a Independiente procedente desde Ucrania por la invasión de Rusia, estaría evaluando migrar a Lanús tras no llegar a un acuerdo económico con el “Rojo”.

“Poblete estaba en la guerra (lamentablemente para él). Queda libre, y un técnico (NdeR: por Eduardo Domínguez) le abre las puertas. Le pagan, es un futbolista profesional. Dos meses. Se pone bien y juega los últimos dos partidos. Y ahora, entra en un tironeo económico de dólar más, dólar menos, con Lanús. Yo digo: ¿no hay una cuestión moral para ese técnico que te abrió las puertas?”, les preguntó Edul a sus compañeros en el pase con F90. En ese momento, el conductor Sebastián Vignolo dijo: “Yo estoy con Esteban”.

Luego, el animador Mariano Closs lanzó: “¿Puedo ser malo? Closs. Poblete, arquero. ¿Lo llevan o no? ¿Lo sacan de la guerra o no? Independiente lo necesitaba”. Enfático, Mariano Juan contestó: “No lo llevan. No le hizo un favor”. Allí, Edul matizó: “Pero Domínguez que lo sumó, que lo puso bien...”. En línea con el exfutbolista, Juan Simón indicó: “Llegó porque les servía, y es normal que el chico defienda sus derechos”.

Después, Mariano Juan espetó: “Estoy del lado de (Rodrigo) Aliendro, de (Benjamín) Rollheiser, de (Lucas) Beltrán”, en relación con todos futbolistas que están en conflicto con sus clubes. En esa instancia, Edul le reclamó: “Eso es ser corporativo”. “No, del trabajador, siempre”, replicó el exjugador. Acto seguido, intervino Gabes para decir que “a veces”, los jugadores “no tienen razón”. Y le preguntó a su compañero si, acaso, “los dirigentes no son trabajadores”, a lo que Juan respondió: “No, no son trabajadores. En este caso, no. Ejercen de patrón”.

Gerónimo Poblete dejó Ucrania y ya selló su vínculo con Independiente hasta fin de año @Independiente

“No compares el fútbol con otros trabajos”, le pidió Gabes a Mariano Juan. Posteriormente, el relator le reclamó a su colega que se pone del lado del jugador cuando “hay un técnico que agarra tres equipos en 19 días y a nadie le importa nada. Entonces, basta con que en el fútbol son todos santos”, sentenció.

A la vez, le preguntó: “Si se comporta mal, ¿quién tiene razón?”. Ahí, Mariano Juan retrucó: “Para mí, el trabajador siempre tiene razón, es mi postura en la vida, no me quieras cambiar mi postura, flaco”. Asimismo, Gabes le contestó que “o sos buen tipo, o no sos buen tipo”.

A su turno, el periodista Marcelo Sottile aseguró que “muchas veces, desde el mundo del fútbol, hay como una división y que los jugadores quedan muy por encima del resto”. Con respecto al Caso Poblete, afirmó que “ser agradecido es de buena persona, pero tampoco te convierte en ser esclavo”.

Por último, el comentarista deportivo Chavo Fucks también se mostró de acuerdo con Gabes, e hizo un desmenuzamiento de la situación de Poblete: “Hay varios actores. Está el representante, que no le importa Independiente ni Lanús, e Independiente, que está sin dirigentes. Del lado del jugador, yo tengo entendido que quiere quedarse. El representante va por otro camino”, concluyó.