Novak Djokovic se mudará a Grecia tras ser tildado de “traidor” por el gobierno serbio
El tenista fue cuestionado por el presidente Aleksandar Vucic por haber apoyado las protestas estudiantiles que exigen respuestas por el derrumbe de un techo en una estación de tren que dejó 16 muertos
El tenista serbio Novak Djokovic, número cuatro del ranking mundial, evalúa mudarse a Grecia luego de ser tildado de “traidor” en su propio país. Las críticas del gobierno local, encabezadas por el presidente Aleksandar Vucic, llegaron después que el deportista apoyara las protestas estudiantiles que exigen elecciones anticipadas.
Según informaron medios de Serbia, las tensiones con el gobierno local llevaron al tenista a tomar la decisión de dejar Belgrado y mudarse con su familia a Atenas. Incluso, según se informó, Djokovic ya matriculó a sus dos hijos mayores, Stefan y Tara, en un colegio de la capital de Grecia y también entrenó con su primogénito en un club de tenis de esa ciudad.
Según publicó el Diario AS, la decisión de Djokovic de mudarse de Serbia genera también gran repercusión en el ámbito deportivo, dado que el tenista es quien está detrás del Torneo de Belgrado y ya anunció el traslado de la competición a Atenas, prevista para el próximo mes de noviembre.
El enfrentamiento entre el gobierno de Serbia y Djokovic surge a raíz del respaldo del tenista a la ola de protestas que se desataron hace más de un mes en el país, desencadenadas por el derrumbe del techo de una estación de tren de Novi Sad en noviembre que dejó 16 muertos y fue ampliamente atribuida a la corrupción.
Serbia, que siempre ha considerado a Djokovic uno de los talentos más valiosos del país y aplaudió sus éxitos, ahora lo tilda de “traidor” precisamente por apoyar esas protestas.
La protesta se llevó a cabo 10 meses después la tragedia que provocó una ola de indignación pública. Las manifestaciones provocaron la dimisión del primer ministro Milos Vucevic, pero Vucic se ha mantenido desafiante en el cargo y ha restado importancia a las demandas de elecciones anticipadas.
Por su parte, los manifestantes exigen elecciones anticipadas, investigaciones transparentes y juicios penales contra los responsables de la tragedia, al igual que libertad de prensa, la que Vucic está tratando de reprimir.
Vucic se ha molestado por la cobertura de las protestas por parte de medios independientes, y ha acusado a los manifestantes de ser terroristas que quieren destituirlo.
En tanto, más de 100 profesores universitarios y de secundaria han sido despedidos por respaldar a los estudiantes, y se les reemplazó con funcionarios leales al presidente.
