El futbolista de Deportivo Merlo Cristian "Ogro" Fabbiani se descargó en las redes sociales luego de que su madre sufriera un intento de robo en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi.

El exjugador de River contó que tuvo que trasladarse desde Capital Federal hasta Aldo Bonzi "a la 1 de la mañana (...) porque quisieron entrenar a robar a la casa de mi mamá y no había patrulleros disponibles. La verdad que ya no entiendo nada más".

En ese sentido, consideró que, incluso, "la policía ya le tiene miedo" a los ladrones, a partir de la postura que adoptaron las fuerzas de seguridad cuando se contactó con sus miembros. Por eso, opinó que los agentes "no salen de noche por miedo a que los maten".

Además, el deportista expresó su deseo de que "este Gobierno pueda mejor la seguridad, para que todo vuelva a la normalidad en mi país, y que los presos no seamos nosotros". También señaló que "lo más triste" es que no veía madre hacía 140 días, y se reencontró con ella en una situación tan particular.

La postura intransigente de Fabbiani

Esta no es la primera vez que el futbolista de 36 años manifiesta su enojo contra los hechos delictivos en la Argentina.

Tras el crimen de Fernando Marino, un repartidor de Mercado Libre que fue asesinado por resistirse a un robo en Adrogué, el otrora mediático futbolista presentó su punto de vista al respecto, y dijo que "a esta gente se le tiene que pegar un tiro en medio de la frente, es de la única manera que se puede terminar con estas lacras. Y no me vengan a hablar de los derechos humanos".