Oscar Ruggeri presagió qué pasará con la llegada de Messi a Inter Miami y Distasio lo corrigió: “Tengo mis dudas”

La semana pasada, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció que seguirá su carrera en el Inter Miami. Aunque restan detalles por definir para cerrar la transferencia, es un hecho que La Pulga jugará en la MLS. En ese sentido, el comentarista deportivo Oscar Ruggeri pronosticó este miércoles qué puede suceder en Estados Unidos con el arribo del futbolista, y contrapuso su opinión a la de sus compañeros de programa.

El debate fue introducido por el periodista Nicolás Distasio, en el pase entre F12 y F90. “Para mí, al norteamericano, le gusta el béisbol, el fútbol americano y el básquet”, sentenció el cronista identificado con River Plate, tras lo cual, Ruggeri dijo: “No importa. Ahora, con esto de Messi, olvidate; olvídense, porque, ahora, lo van a seguir”. Firme en su posición, el columnista contestó: “Mmm, yo tengo mis dudas. No va a ser popular nunca”.

En la misma línea de Distasio se ubicaron los periodistas Sebastián Vignolo y Chavo Fucks. “Un poco de razón tiene”, dijeron ambos. Acto seguido, Nicolás agregó: “Yo no creo que los norteamericanos estén pendientes de Messi. Me parece que es más nuestro que de los norteamericanos. La gran contra que tiene el fútbol en Estados Unidos es que compite con otros deportes muy populares”. Sin dar el brazo a torcer, Ruggeri arriesgó: “Las canchas están llenas, ahora; hace años, no iba gente”.

En coincidencia con Distasio, el conductor Mariano Closs contó que, en su experiencia, cuando “prendés la tele” en Estados Unidos, no es fácil encontrar programas sobre fútbol. “¿Y ahora que juega Messi?”, replicó, convencido, el exdefensor de la selección argentina, quien reforzó: “Ahora, con Messi va a cambiar; va a estar la televisión, va a estar todo el mundo pendiente... hasta los del básquet van a mirar al equipo de Messi”.

Lionel Messi besa la Copa del Mundo conquistada con Argentina tras la final del 18 de diciembre de 2022 ante Francia en Lusail, Qatar (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

A su vez, Vignolo reiteró que, desde su punto de vista, a los estadounidenses “les gustan más otras cosas que el fútbol”, y que si el amor por este deporte “no prende con Messi, no prende con nada”. Asimismo, Fucks recordó que grandes figuras del fútbol internacional como Pelé o Beckenbauer jugaron en aquel país, y que aún así, nunca se convirtió en un fenómeno de masas. “Pero es distinto, Chavo...”, lo cruzó Oscar.

En otro orden, Closs consideró que, con su llegada al Inter Miami, se abre la esperanza de que Messi “juegue más tiempo”. En ese sentido, el exjugador señaló que muchos jugadores que fueron nombrados como posibles incorporaciones del equipo, como Luis Suárez o Sergio Busquets, pueden quedar a contramano de las decisiones de Leo. “Muchos de los que están nombrando lo van a llamar: ‘Escuchá, ¿te vas a quedar un año? ¿Te vas a ir? Porque yo voy... pero después, ¿qué hago? ¿Te vas vos, y qué hacemos después?’”, dramatizó.

Mientras se negocia el trazo fino de su pase al Inter Miami, Messi entrena con la selección argentina en Beijing, China, de cara al amistoso frente a Australia. Horas después, abandonará la concentración del combinado nacional para disfrutar de sus vacaciones en familia, antes de comenzar un nuevo (quizás, el último) ciclo en su carrera deportiva.

LA NACION