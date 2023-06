El intenso cruce entre Sebastián Vignolo y Nicolás Distasio por el posible arribo de Marcelo Gallardo al Marsella

escuchar

Este viernes, los principales medios de Francia dieron por hecho el arribo del entrenador Marcelo Gallardo a la dirección técnica del Olympique de Marsella. Aunque periodistas argentinos que pudieron hablar con el Muñeco indicaron que el acuerdo todavía no está cerrado, se trata de la oportunidad donde el laureado DT estaría más cerca de asumir el mando de otro equipo tras su inolvidable paso por River Plate. Al respecto, debatieron los periodistas de ESPN, entre quienes Nicolás Distasio manifestó su desacuerdo en el tratamiento de la información por parte de algunos periodistas, algo que fue percibido de lejos por el conductor Sebastián Vignolo.

En el pase diario entre F12 y F90, el periodista Mariano Closs aseguró que está “entusiasmado” por volver a ver dirigir a Gallardo, quien ganó 14 títulos en sus ocho años y medio al frente de River. “Me encantaría verlo, me dan ganas”, admitió el relator. “A mí me pasa lo mismo. Me parece un entrenador-gana-partidos”, se sumó Vignolo. En otro orden, Chavo Fucks consideró que el Olympique sería “una buena puerta de entrada, muy grande” del Muñeco al fútbol europeo.

Sin embargo, Vignolo tuvo reparos en esa definición: “¿Es lo que imaginábamos, o menos?”, indicó, en relación a la categoría del equipo. “A mí me gusta”, contrapuso su opinión Closs. Por su parte, Cholo Sottile recordó que el reconocido entrenador Diego Simeone arrancó su periplo europeo en Catania.

Después, el columnista de F12 Esteban Edul tomó la palabra, y opinó en línea con el pensamiento de Vignolo y Fucks. “El tema, para mí, es la liga. Después de lo que paso con Messi, de ver algunos partidos, no nos enamoramos del fútbol de Francia; por ahí, una liga como la inglesa, como la española o como la italiana nos parece más familiar; y a mí, a la hora de hacer un plan de ver un partido, me seducen más ese tipo de ligas”, admitió el cronista, quien, a su vez, concedió que su pensamiento era desde un enfoque “egoísta”.

Luego, Vignolo reparó en que Olympique “no es un equipo top de Europa”, tras lo cual, el exfutbolista Mono Navarro Montoya recordó que la liga francesa “es una de las cinco mejores de Europa”, y sería “dentro de un medio” que Gallardo conoce, ya que jugó en Francia. “Para mí, es un paso acertado”, sentenció el exarquero de Boca Juniors.

Seguidamente, Distasio intervino en la discusión, y con gesto adusto, les recriminó a sus compañeros: “Yo creo que están obviando el momento: en estos ocho años y medio, Gallardo tuvo ofertas de los equipos que ustedes mencionan, eh, y sin embargo, priorizó River y no se fue”. En ese momento, recordó que tanto Barcelona como Roma vinieron a buscar a Gallardo.

Al aludirse como destinatario del comentario de su compañero, Vignolo le preguntó a Distasio: “Pero, ¿por qué te enojas, Nico? ¿Con quién te enojas?”. “No, no me enojo”, replicó, cabizbajo, el columnista. “¿Con quién? Conozco tus tonos... Tenés a tu compañero al lado, ahí”, le indicó, enigmático, el relator, en relación a Edul, quien coincidía en su pensamiento con Sebastián.

Distasio asumió su enojo, y explicó qué, desde su punto de vista, sus compañeros le quieren “bajar el precio” a Gallardo por el equipo que posiblemente dirija en el corto plazo. “Porque va al Olympique de Marsella, como diciendo: ‘al final, no lo llamaron del Real Madrid, tan bueno que era’. Hace dos años, festejábamos que Messi llegara a Francia, y empezamos todos a ver la liga porque era un llamador; y hoy, creo que si va a Francia, va a despertar en la Argentina el interés que le vamos a dar, vamos a estar todos los fines de semana viendo como le fue al Marsella”, pronosticó, para dar por cerrado el debate.

LA NACION