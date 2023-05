“No me gusta esa postura”: el picante cruce entre Sebastián Vignolo y Chavo Fucks por el nivel de Franco Armani

escuchar

En la noche del lunes, River Plate empató 2 a 2 frente a Vélez Sarsfield. Al finalizar el encuentro, muchos responsabilizaron al arquero millonario, Franco Armani, por el segundo gol del conjunto rival. En ese contexto, el conductor Sebastián Vignolo abrió su programa del día de la fecha con una encendida defensa, y que incluyó una picante interpelación a su compañero de F90 (ESPN), Chavo Fucks.

Tras saludar a su audiencia, Vignolo admitió: “Hoy ya me enojé a la mañana. Me jo... la ingratitud. Me molesta. A los lugares donde fui ya ‘¿qué le pasa a Armani?’. Dale loco, volvé a tu casa, mirá el poster”, dramatizó el relator, en referencia a la gran trayectoria del guardameta riverplatense. Un rato después, el animador volteó su mirada al sillón donde se encontraba Fucks, y entre risas, le dijo: “¿Sabés que no me gusta esa postura, como te espero desde el sillón?”.

Lejos de ofenderse, el comentarista deportivo le respondió al relator con una sonrisa: “Con este tamaño, me siento como puedo, eh”. En el plano meramente futbolístico, Vignolo consideró que, a Armani, “le están contando nada más las que se equivoca”, y añadió: “El otro día hicieron un editadito del arquero de Tigre; raro nunca lo vi: yo, voy a hacer un editado con todos los aciertos de Armani”, anticipó el narrador de fútbol.

A su turno, Fucks recordó que Armani se equivocó en los últimos tres partidos de River (frente a Sporting Cristal, Platense y Vélez). A la vez, matizó su opinión, al indicar que los grandes arqueros de la historia, como Hugo Gatti, Pato Fillol o Amadeo Carrizo, también cometieron fallas. Dispuesto a defender al “Pulpo” a capa y espada, Vignolo eligió destacar una jugada de gol que evitó en el cuestionado encuentro ante el Fortín. “Sí, todo está bien”, le respondió, rápido, el periodista. “¡No! ¡Pero ven algunas, nomás!”, replicó, efusivo, el Pollo.

El mal momento de Armani en River, después de su grosero error ante Sporting Cristal en Lima y su poca reacción ante Vélez

Más tranquilo, el Chavo detalló su posición, elogió a Franco y cuestionó a quienes no permiten criticarlo por el simple hecho de ser un ídolo de River: “Cuando vos marcas una falencia y analizas lo que pasó, te tiran con la cabeza con la trayectoria; además, yo no estoy diciendo que es un mal arquero”.

Luego, Vignolo admitió que bloqueó a un usuario que le mandó un mensaje, donde se pedía “basta de Armani”. “Un ingrato”, lo calificó. Asimismo, Fucks pidió: “No nos pasemos de rosca. (Armani) está en un mal momento, como (Milton) Casco y Nacho (Fernández); lo que pasa, es que en el arquero se nota más”.

En tanto, ponderó la carrera del portero campeón del mundo con la selección argentina. “Para mí, es un arquero que está con letras de molde en la historia de River, peor no podemos discutir eso cada vez que Armani se come un gol como ayer, porque no está en discusión”.

Nuevamente, el conductor optó por volver a destacar a Armani, sobre quien dijo: “También hizo no perder algunos (partidos). Contra el Cristal, perdía”, precisó. Tras admitir que está en un momento de “inestabilidad”, Vignolo apuntó contra la “gente agazapada, miserable, desteñida”, que realizan una “crítica severa, agresiva y despiadada” sobre el capitán de River.

LA NACION