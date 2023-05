El exabrupto de Oscar Ruggeri contra el Barcelona por su actitud con Messi

escuchar

En el programa F12 (ESPN), el periodista Leo Paradizo aseguró que Lionel Messi no jugará la próxima temporada en el F.C. Barcelona. Por eso, durante el pase con F90, el conductor Sebastián Vignolo lo felicitó por haber tirado una “bomba” informativa. En ese momento, el cronista ratificó su información. “No es el momento; lamentablemente para él, sobre todo, que tenía ese deseo”, indicó. Allí, el exjugador Oscar Ruggeri le preguntó por los motivos del fallido regreso de La Pulga al club donde se formó, y fue contundente en su opinión.

Lionel Messi en Barcelona, el club que lo vio nacer y que se ilusiona con su regreso... ¿se dará? (AP Foto/Joan Monfort, archivo)

“¿Por qué, che?”, le consultó Ruggeri a Paradizo, respecto de las causas que originaron el alejamiento entre Messi y Barcelona. “Entre otras cuestiones, por el fair play financiero no van a dar los tiempos. Pero también hay otras cuestiones de por medio que tienen que ver con los manejos de Laporta”, contestó el columnista. Amparado en los dichos de su compañero, Oscar dio su mirada de los hechos: “¿Te puedo decir algo? ¿Por qué? Porque el Barcelona no movió el cu.... No hizo nada. Si fuese en la otra casa, con el otro presidente, ¿sabes como lo tiene ya ahí?”, lanzó el Cabezón, en relación al Real Madrid, club del que es confeso hincha.

Lejos de desmentirlo, Paradizo le dio la razón al exdefensor de la selección argentina. “Estás bien rumbeado, Oscar”, aseguró. Indignado, el exjugador exclamó: “Y, tienen que moverse un poco (por el Barcelona). ¡Todo de Messi!”. En concordancia con el comentarista deportivo, Paradizo sentenció: “Messi buscó más al Barcelona de lo que Barcelona buscó a Messi”.

Allí, el exfutbolista remarcó que La Pulga no participó de la celebración del título de la Ligue 1. “Ni en el festejo de ellos, estuvo...”, dijo, sugiriendo que el deseo de Messi estaba fuera de París. “Puso que salieron campeones y se fue”, reforzó Vignolo, en alusión al posteo del capitán de la selección argentina en su cuenta de Instagram.

Messi es una de las caras de la nueva camiseta de PSG

Después, el periodista Chavo Fucks encaró a Paradizo, y le consultó: “La pregunta es si Barcelona, con este lío que tiene con el fair play, no le impide hacerle una oferta formal a Messi”. Antes de que el periodista respondiera, Ruggeri volvió a intervenir y dijo, sobre la dirigencia culé: “Tendrían que haber preparado el terreno desde hace tres, cuatro meses, o no?”. A la vez, Paradizo remarcó que, en el entorno de Messi, estarían disgustados con las declaraciones de Xavi, quien en las últimas horas, señaló que el regreso dependería del jugador.

Luego, Ruggeri opinó qué actitud tendría que haber tenido Joan Laporta para poder repatriar al futbolista de 35 años. “Yo soy el presidente del Barcelona, me voy a Francia, me saco una foto, me siento con Messi y le digo: ‘mirá, te quiero’”. “Para Messi, sería un lío”, replicó el Pollo, en cita a su tirante relación con el PSG. A su turno, Oscar retrucó: “Más lío del que tuvieron, que en el festejo se fue. ¿A vos te parece, Pollo, lo que silbaron? Aplaudían a todos menos a él. Iba a tirar un córner y lo silbaban”, cuestionó, azorado.

A la vez, el ex zaguero central le aconsejó a Messi que siga en el más alto nivel de cara a los próximos eventos con La Albiceleste. “Tendría que jugar en una liga competitiva para seguir en la selección”, arriesgó. Críptico, el conductor sugirió, en cuanto al futuro de Messi: “Hay que esperar. Por ahí, empieza a aparecer algo que todavía no apareció”. El contrato que une al jugador rosarino con el conjunto francés vence el próximo 30 de junio. Hasta el momento, cuenta con dos ofertas: del Inter Miami, y del Al-Hilal, de Arabia Saudita.

LA NACION