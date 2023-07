La desconocida historia de Enzo Fernández sobre Lionel Messi que sorprendió a Sebastián Vignolo

escuchar

El futbolista de la selección argentina, Enzo Fernández, hizo este martes una revelación respecto de su vínculo con el capitán de La Albiceleste, Lionel Messi, antes de conocerlo. Además, contó detalles de su relación personal con La Pulga, y confesó la emoción que sintió al enterarse de su convocatoria al Mundial Qatar 2022.

Fernández, de 22 años, reiteró que su ídolo de la adolescencia era Messi, y hasta fantaseaba jugar con él. Incluso, hacía un extraño cálculo. “Yo lo veía en la tele cuando jugaba en Barcelona; y decía... en algún momento quiero jugar con él, y contaba los años para ver si me daban. En algún momento, uno sueña con jugar en Europa, pero nunca lo imaginás. Es la verdad”, confesó, sorpresivamente, en diálogo con F90 (ESPN).

Luego, se refirió a la relación que hoy en día mantiene con La Pulga. “Humanamente, increíble. Sin palabras. Desde que nos conocemos, siempre que hablo, muy bien, maravillas. He compartido mucho con él también en la concentración. Tenemos una linda amistad. Me llevo muy bien”.

Sobre su participación en el Mundial de Qatar, admitió que tanto él como sus compañeros, jugaban “para él”. “En base a lo que armaba el cuerpo técnico, los otros diez que jugábamos, teníamos que ser leones”.

Sin embargo, reveló que tener a Messi en la cancha les daba “tranquilidad” tanto a él como a sus colegas. “Sabés que siempre en los momentos difíciles va a aparecer. Sabíamos que si el equipo y el grupo estaban bien, de mitad de cancha en adelante, teníamos al mejor y en algún momento del partido iba a aparecer”.

Cómo se enteró de la convocatoria al Mundial

“El momento en el que me avisan, estaba en casa por dormir la siesta. Fue un sábado, me acuerdo. Me manda un audio de WhatsApp Mati Manna (NdeR: analista de video de la selección), y cuando lo escucho me emocioné mucho. Me había preparado desde que empecé a jugar de chiquito para jugar un mundial; ya, jugarlo es especial, y ganarlo, sin palabras. Estuve llorando en la cama solo por un tiempo; después, le fui a avisar a mi mujer, a mis padres, a mis hermanos. Fue muy emocionante”.

Ya en el Mundial, ante la pícara consulta de Sebatián Vignolo, sobre si los jugadores festejaron la derrota de Brasil en los cuartos de final, lo cual hubiera provocado un choque en semifinales de la Copa, contestó: “Sabíamos que Brasil es un gran rival también, y sí, obvio, como que nos dio un poco de alegría la verdad”. En ese momento, el exjugador Oscar Ruggeri aseguró: “Gritaron todos como gritamos nosotros también”. Lejos de desmentirlo, el mediocampista de Enzo Fernández afirmó: “Sí, es verdad”.

Enzo Fernández fue elegido el mejor jugador joven de la Copa del Mundo disputada en Qatar FRANCK FIFE - AFP

A la vez, contó que la reacción de los jugadores provocó el enojo del entrenador Lionel Scaloni. “Dijo: ‘pensemos en nosotros’”. Al mismo tiempo, destacó la calidad profesional y humana de su cuerpo técnico. “Él y su cuerpo técnico son personas maravillosas. Podés hablar lo que sea que ellos que te van a escuchar y apoyar y dar consejos buenísimos. Tiene mucho diálogo con el grupo”, cerró.

