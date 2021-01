Sergio Agüero Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 16:17

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, se jactó de haber hecho debutar a Sergio "Kun" Agüero en Primera División en el año 2003, y el periodista que cubre la actualidad del Club Atlético Independiente, Renato Della Paolera, le respondió que eso lo hubiera hecho "hasta su abuela".

"No me vengan con versos. Les metí uno que hizo el estadio. Lo agarré con 15 años y entró el 'Kun' Agüero a jugar. Traigan otro que ponga un pibe de 15. Y en la fotito, te guste o no, estoy yo así, que le dije: entrá y divertite", se vanaglorió Ruggeri en la emisión de este miércoles.

Luego, Della Paolera le contestó que Agüero recién volvió a jugar a los 17 años, y que el volante Ezequiel Barco también hizo su estreno en el mundo grande del fútbol a la temprana edad de 16 años, y de la mano del por entonces técnico Gabriel Milito. Esto generó el enojo del "Cabezón", quien remató: "Ah, ¿me están comparando? Renato, andá para tu casa. La última Copa Libertadores de Independiente, ni vos creo que la viste".

Finalmente, el conductor del programa, Sebastián Vignolo, esbozó que Ruggeri no tiene feeling con la institución de Avellaneda, algo que el exfutbolista avaló con una anécdota que contó de su paso por el club como DT en 2003: "Uno de los hinchas detrás del banco, hacíamos gol, ni festejaba y me decía: te voy a putear toda la vida por más que salgas campeón invicto. Y yo le decía gol, gol".

Sobre su paso por el club, el exentrenador admitió que el equipo "no jugaba bien" y "no estaba identificado con el paladar negro" porque "le trajeron lo que se pudo".