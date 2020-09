Oscar Ruggeri, protagonista estelar de 90 Minutos de Fútbol Crédito: Captura TV

28 de septiembre de 2020 • 14:01

El panelista de 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, se indignó por la jubilación que cobra su mamá, Hilda, de quien dijo que trabajó "toda la vida".

"De chiquitita, le ponían maíz enganchado con una bolsa a mano en el campo. Después, ordeñaba, hacía manteca, vendía. Laburó toda la vida. ¿Cuánto cobra hoy? $18.000. Dios. 70 años trabajando. Déjense de joder", dijo el exfutbolista, luego de comunicarse a través de una videollamada con su madre en la emisión del programa de este lunes.

Luego, sin nombrarlo, se indignó por el salario que cobraba el exdiputado Juan Emilio Ameri, quien el viernes pasado debió renunciar a su banca tras ser descubierto teniendo sexo con su pareja durante una sesión remota: "El otro, que sale en la televisión pezoneando, gana tres gambas, cuatro gambas. Hasta que no arreglemos eso... Estas son las broncas que me dan: que nuestros padres, nuestros abuelos, no sean felices. La verdad, me pone muy mal. Ya está", cerró su descargo el campeón mundial en México '86 con la selección Argentina.

Según contó el exdefensor de Boca, su madre Hilda tiene 87 años, almuerza antes de las 12 del mediodía, y tiene la orden de sus tres hijos de no abrirle la puerta a nadie en su casa de Corral de Bustos, el pueblo natal del Cabezón donde aún vive la señora. Además, la propia Hilda reveló que es hincha de San Lorenzo, y que ve el programa en el que participa su hijo "todos los días".

Finalmente, una vez terminada la comunicación por Zoom, Ruggeri manifestó su preocupación por la llegada del coronavirus a Corral de Bustos, donde vive no solo su madre, sino también su hermano. Por la falta de capacidad hospitalaria, el exentrenador contó que los enfermos por covid-19, deben ser trasladados a la localidad cordobesa de Villa María para ser atendidos.